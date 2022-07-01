Зеленський прокоментував відхід військ ЗСУ з Лисичанська

Володимир Зеленський запевняє, що українські війська повернуться в Лисичанськ завдяки тактиці та постачанню сучасної зброї.



Про це йшлося у вечірньому зверненні президента, пише



"…Ми бережемо життя воїнів, наших людей. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе. І якщо командування армії й забирає людей з певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, зокрема



Зеленський запевнив, що "Україна нічого не віддає".



"А коли хтось у Москві щось доповідає про Луганську область, хай вони згадають свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого, в перші дні вторгнення, навесні і зараз. Хай вони реально оцінять, що вони мають за цей час і скільки вони за це заплатили. Бо теперішні їхні доповіді так само підуть прахом, як і тодішні", - зазначив президент, маючи на увазі міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який у неділю доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області.



Президент наголосив, що Україна поступово рухається вперед і на Харківщині, і в Херсонській області, і на морі.



"Зміїний – тому гарний приклад. Буде день, коли те ж саме скажемо і про Донбас", – сказав він.

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