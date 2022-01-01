На Волині парафія перейшла до ПЦУ без священника





Про це



Таке рішення одноголосно ухвалили на парафіяльних зборах у неділю, 3 липня.



Голосування проводили поблизу храму. У ньому взяли участь 32 людей. Усі проголосували за зміну підпорядкування.



Настоятель храму, отець Анатолій Дем’янчук рішення громади не підтримав та залишився вірним московському патріархатові.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Релігійна громада Свято-Воскресенського храму села Кияж Доросинівської громади вирішила покинути московський патріархат та приєднатися до Православної церкви України.Про це Район.Рожище розповіли у селі.Таке рішення одноголосно ухвалили на парафіяльних зборах у неділю, 3 липня.Голосування проводили поблизу храму. У ньому взяли участь 32 людей. Усі проголосували за зміну підпорядкування.Настоятель храму, отецьрішення громади не підтримав та залишився вірним московському патріархатові.

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