На Волині парафія перейшла до ПЦУ без священника
Сьогодні, 08:16
Релігійна громада Свято-Воскресенського храму села Кияж Доросинівської громади вирішила покинути московський патріархат та приєднатися до Православної церкви України.
Про це Район.Рожище розповіли у селі.
Таке рішення одноголосно ухвалили на парафіяльних зборах у неділю, 3 липня.
Голосування проводили поблизу храму. У ньому взяли участь 32 людей. Усі проголосували за зміну підпорядкування.
Настоятель храму, отець Анатолій Дем’янчук рішення громади не підтримав та залишився вірним московському патріархатові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Район.Рожище розповіли у селі.
Таке рішення одноголосно ухвалили на парафіяльних зборах у неділю, 3 липня.
Голосування проводили поблизу храму. У ньому взяли участь 32 людей. Усі проголосували за зміну підпорядкування.
Настоятель храму, отець Анатолій Дем’янчук рішення громади не підтримав та залишився вірним московському патріархатові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ворог здійснює перегрупування військ для відновлення наступу на Слов’янськ, – Генштаб
Сьогодні, 08:47
На Волині парафія перейшла до ПЦУ без священника
Сьогодні, 08:16
Назвали найдорожче авто, яке завезли в Україну без мит
Сьогодні, 07:11
Випустили 230 мін та снарядів: Росія атакувала Сумщину
Сьогодні, 06:08
За добу на Донбасі загинули 7 мирних жителів, ще 20 поранені
Сьогодні, 05:05
Медіа