На Волині парафія перейшла до ПЦУ без священника

На Волині парафія перейшла до ПЦУ без священника
Релігійна громада Свято-Воскресенського храму села Кияж Доросинівської громади вирішила покинути московський патріархат та приєднатися до Православної церкви України.

Про це Район.Рожище розповіли у селі.

Таке рішення одноголосно ухвалили на парафіяльних зборах у неділю, 3 липня.

Голосування проводили поблизу храму. У ньому взяли участь 32 людей. Усі проголосували за зміну підпорядкування.

Настоятель храму, отець Анатолій Дем’янчук рішення громади не підтримав та залишився вірним московському патріархатові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рожище, ПЦУ, парафія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ворог здійснює перегрупування військ для відновлення наступу на Слов’янськ, – Генштаб
Сьогодні, 08:47
На Волині парафія перейшла до ПЦУ без священника
Сьогодні, 08:16
Назвали найдорожче авто, яке завезли в Україну без мит
Сьогодні, 07:11
Випустили 230 мін та снарядів: Росія атакувала Сумщину
Сьогодні, 06:08
За добу на Донбасі загинули 7 мирних жителів, ще 20 поранені
Сьогодні, 05:05
Схожі новини
Ще одна релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ Ще одна релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ
16 червень, 10:53
Ще одна парафія на Волині покинула Московський патріархат. ФОТО Ще одна парафія на Волині покинула Московський патріархат. ФОТО
01 червень, 11:17
Парафія села на Володимирщині перейшла до ПЦУ Парафія села на Володимирщині перейшла до ПЦУ
30 травень, 12:14
Ще одна парафія на Волині перейшла до ПЦУ Ще одна парафія на Волині перейшла до ПЦУ
30 травень, 07:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ворог здійснює перегрупування військ для відновлення наступу на Слов’янськ, – Генштаб
Сьогодні, 08:47
 0
На Волині парафія перейшла до ПЦУ без священника
Сьогодні, 08:16
 0
Назвали найдорожче авто, яке завезли в Україну без мит
Сьогодні, 07:11
 0
Випустили 230 мін та снарядів: Росія атакувала Сумщину
Сьогодні, 06:08
 0
За добу на Донбасі загинули 7 мирних жителів, ще 20 поранені
Сьогодні, 05:05
 0
Медіа
відео
1/8