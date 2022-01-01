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Росіяни завдали ракетного удару по школі у Харкові

Росіяни завдали ракетного удару по школі у Харкові
Сьогодні, 4 липня, о 4 ранку російські окупанти завдали підступного ракетного удару по Шевченківському району Харкова.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За ціль військові терористи обрали загальноосвітню школу. Зараз рятувальники розбирають завали. Попередньо - постраждалих немає, у гімназії нікого не було.

На території області ворог протягом доби гатив по містах і селах Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та інші споруди.

На жаль, протягом доби в області від дій окупантів загинули 3 жителів села Безруки, Дергачівської громади. Населений пункт росіяни обстрілювали із артилерії. Поранені - 6 людей.

Протягом доби російські окупанти намагалися вести наступ на село Прудянка, що на Харківському напрямку. Ворог зазнав втрат та відступив. В районі Ізюма ворог веде наступ в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини.
Росіяни завдали ракетного удару по школі у Харкові
Росіяни завдали ракетного удару по школі у Харкові


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Теги: Росія, Україна, війна
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