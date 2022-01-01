Росіяни завдали ракетного удару по школі у Харкові





Про це Олег Синєгубов.



За ціль військові терористи обрали загальноосвітню школу. Зараз рятувальники розбирають завали. Попередньо - постраждалих немає, у гімназії нікого не було.



На території області ворог протягом доби гатив по містах і селах Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та інші споруди.



На жаль, протягом доби в області від дій окупантів загинули 3 жителів села Безруки, Дергачівської громади. Населений пункт росіяни обстрілювали із артилерії. Поранені - 6 людей.



Протягом доби російські окупанти намагалися вести наступ на село Прудянка, що на Харківському напрямку. Ворог зазнав втрат та відступив. В районі Ізюма ворог веде наступ в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 4 липня, о 4 ранку російські окупанти завдали підступного ракетного удару по Шевченківському району Харкова.Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністраціїЗа ціль військові терористи обрали загальноосвітню школу. Зараз рятувальники розбирають завали. Попередньо - постраждалих немає, у гімназії нікого не було.На території області ворог протягом доби гатив по містах і селах Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та інші споруди.На жаль, протягом доби в області від дій окупантів загинули 3 жителів села Безруки, Дергачівської громади. Населений пункт росіяни обстрілювали із артилерії. Поранені - 6 людей.Протягом доби російські окупанти намагалися вести наступ на село Прудянка, що на Харківському напрямку. Ворог зазнав втрат та відступив. В районі Ізюма ворог веде наступ в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини.

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