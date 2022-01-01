На Херсонщині російські окупанти вимкнули Viber та YouTube





Про це повідомляє



Для спілкування жителі окупованих територій можуть використовувати хіба месенджери Signal або WhatsApp. При цьому листування слід "чистити". Зокрема, ті моменти, які можуть скомпрометувати людину.



Крім того, з 1 липня окупанти змусили відкритися відділення Укрпошти. На людей тиснуть, аби ті оформлювали російські пенсії. Поштарів змушуватимуть розносити ці виплати у рублях.



Раніше повідомлялося, що росіяни таки намірюються провести фейковий "референдум" на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя. Керівник розвідки Кирило Буданов розповів, що його планують на 11 вересня. При цьому загарбники навіть не визначили цілі. Вони нібито хочуть "приєднати" території, але паралельно розглядають і стандартні сценарії – створення квазіреспублік.



Хоча Буданов наголосив, між планами та фактом ще є проміжок часу. Тому українські захисники робитимуть все, аби завадити зухвалим намірам загарбників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни намагаються відрізати жителів окупованих територій від інформації. На Херсонщині вони обмежили доступ людей до ютубу та вайберу.Про це повідомляє 24 канал , посилаючись на джерела в розвідці.Для спілкування жителі окупованих територій можуть використовувати хіба месенджери Signal або WhatsApp. При цьому листування слід "чистити". Зокрема, ті моменти, які можуть скомпрометувати людину.Крім того, з 1 липня окупанти змусили відкритися відділення Укрпошти. На людей тиснуть, аби ті оформлювали російські пенсії. Поштарів змушуватимуть розносити ці виплати у рублях.Раніше повідомлялося, що росіяни таки намірюються провести фейковий "референдум" на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя. Керівник розвідки Кирило Буданов розповів, що його планують на 11 вересня. При цьому загарбники навіть не визначили цілі. Вони нібито хочуть "приєднати" території, але паралельно розглядають і стандартні сценарії – створення квазіреспублік.Хоча Буданов наголосив, між планами та фактом ще є проміжок часу. Тому українські захисники робитимуть все, аби завадити зухвалим намірам загарбників.

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