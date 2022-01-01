100 тисяч за вірші про війну: лучанка продає власну збірку, аби допомогти ЗСУ
Сьогодні, 16:00
Лучанка Марія Вінчук написала збірку віршів і продає їх, аби допомогти волонтерському штабу "Ангар".
Про це йдеться на сторінці волонтерів.
"Марія Вінчук перенесла емоції і переживання 100 перших днів у 36 віршів. А потім видала збірку цих віршів. Невеличка за розміром, але неосяжна за емоціями збірка може стати вашою і одночасно допомогти наблизити Перемогу". - йдеться у дописі.
Ціль - зібрати 100 000 грн і передати в "АНГАР".
Спеціально для цієї мети була створена картка:
Вінчук Марія - 5169 3600 1886 4045.
"Після того, як кошти будуть зібрані, повна сума буде переведена на рахунок фонду. Після оплати книга буде передана Вам у зручному для Вас місці", - кажуть волонтери.
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Про це йдеться на сторінці волонтерів.
"Марія Вінчук перенесла емоції і переживання 100 перших днів у 36 віршів. А потім видала збірку цих віршів. Невеличка за розміром, але неосяжна за емоціями збірка може стати вашою і одночасно допомогти наблизити Перемогу". - йдеться у дописі.
Ціль - зібрати 100 000 грн і передати в "АНГАР".
Спеціально для цієї мети була створена картка:
Вінчук Марія - 5169 3600 1886 4045.
"Після того, як кошти будуть зібрані, повна сума буде переведена на рахунок фонду. Після оплати книга буде передана Вам у зручному для Вас місці", - кажуть волонтери.
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