У Білорусі зняли заборону на відвідування лісів біля українського кордону





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При цьому людям забороняється розводити багаття, проводити роботи, не пов'язані з веденням лісового господарства, організовувати масові заходи, в'їжджати на території лісового фонду на транспортних засобах.



Водночас у Гомельській області, яка ділить кордон із Київською областю, заборона на відвідування лісів залишилася чинною.



У міністерстві лісового господарства Білорусі стверджують, що заборона пов'язана з високим рівнем пожежонебезпеки через спеку і посуху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У всіх районах Брестської області, що межує з Україною, дозволили відвідувати ліси. Жителям Білорусі дозволили збирати ягоди.Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Мінлісгосп Білорусі.При цьому людям забороняється розводити багаття, проводити роботи, не пов'язані з веденням лісового господарства, організовувати масові заходи, в'їжджати на території лісового фонду на транспортних засобах.Водночас у Гомельській області, яка ділить кордон із Київською областю, заборона на відвідування лісів залишилася чинною.У міністерстві лісового господарства Білорусі стверджують, що заборона пов'язана з високим рівнем пожежонебезпеки через спеку і посуху.

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