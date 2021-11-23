На Волині дозволили ловити раків, але є умови





Про це на своїй сторінці в



«Від початку липня рибалкам-любителям дозволяється лов цих безхребетних з дотриманням Правил любительського і спортивного рибальства», – йдеться в повідомленні.



Одній людині за добу можна впіймати 30 раків на водоймах загального користування та 50 – на водоймах, де впроваджене платне рибальство.



Раків дозволено ловити:



- ручним збиранням;

- раколовкою-«хапкою» з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм;

- волосінню з приманкою;

- рогаткою;

- розщепом – не більше п'яти снастей на ловця.



Вилов раків забороняється темної пори доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.



Мінімальний розмір раків, яких дозволено ловити рибалкам – 10 см.



За незаконне добування раків передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.



Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 червня на водоймах Волинської області закінчилася заборона на лов раків.Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.«Від початку липня рибалкам-любителям дозволяється лов цих безхребетних з дотриманням Правил любительського і спортивного рибальства», – йдеться в повідомленні.Одній людині за добу можна впіймати 30 раків на водоймах загального користування та 50 – на водоймах, де впроваджене платне рибальство.Раків дозволено ловити:- ручним збиранням;- раколовкою-«хапкою» з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм;- волосінню з приманкою;- рогаткою;- розщепом – не більше п'яти снастей на ловця.Вилов раків забороняється темної пори доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.Мінімальний розмір раків, яких дозволено ловити рибалкам – 10 см.За незаконне добування раків передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.

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