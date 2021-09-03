У Луцьку вночі вчергове затримали п'яних водіїв

У Луцьку вночі вчергове затримали п'яних водіїв
Цієї ночі, 5 липня, у Луцьку патрульні виявили двох керманичів, які були у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Одного з порушників на автомобілі ВАЗ виявили після того, як він не подав жодного світлового покажчика повороту відповідного напрямку. Огляд показав результат у 0,41 проміле.

Другий порушник на Mazda рухався містом із ввімкненим дальнім світлом фар. Результат огляду — 0,62 проміле.

Порушники отримали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) КУпАП.

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Теги: п'яні водії, Луцьк, патрульні
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