У Луцьку вночі вчергове затримали п'яних водіїв

Цієї ночі, 5 липня, у Луцьку патрульні виявили двох керманичів, які були у стані алкогольного сп'яніння.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Одного з порушників на автомобілі ВАЗ виявили після того, як він не подав жодного світлового покажчика повороту відповідного напрямку. Огляд показав результат у 0,41 проміле.Другий порушник на Mazda рухався містом із ввімкненим дальнім світлом фар. Результат огляду — 0,62 проміле.Порушники отримали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) КУпАП.