У Луцьку вночі вчергове затримали п'яних водіїв
Сьогодні, 15:37
Цієї ночі, 5 липня, у Луцьку патрульні виявили двох керманичів, які були у стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Одного з порушників на автомобілі ВАЗ виявили після того, як він не подав жодного світлового покажчика повороту відповідного напрямку. Огляд показав результат у 0,41 проміле.
Другий порушник на Mazda рухався містом із ввімкненим дальнім світлом фар. Результат огляду — 0,62 проміле.
Порушники отримали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Одного з порушників на автомобілі ВАЗ виявили після того, як він не подав жодного світлового покажчика повороту відповідного напрямку. Огляд показав результат у 0,41 проміле.
Другий порушник на Mazda рухався містом із ввімкненим дальнім світлом фар. Результат огляду — 0,62 проміле.
Порушники отримали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку вночі вчергове затримали п'яних водіїв
Сьогодні, 15:37
Україна почне експортувати електроенергію ще в одну країну ЄС
Сьогодні, 15:02
Медіа