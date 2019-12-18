Волинянина, який наїхав на неповнолітню, посадили за ґрати на 3 роки
Сьогодні, 16:16
Волинянин, який наїхав на 15-річну дівчину, отримав вирок у виді трьох років позбавлення волі.
Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 39-річного жителя села Рованці Луцького району винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).
Доведено, що увечері 19 вересня 2021 року чоловік, керуючи автомобілем марки «Skoda Oktavia», на автодорозі у Луцьку перевищив швидкість та наїхав на 15-річну дівчину-пішохода. Потерпіла отримала тяжкі травми.
Суд призначив водію покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.
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Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 39-річного жителя села Рованці Луцького району винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).
Доведено, що увечері 19 вересня 2021 року чоловік, керуючи автомобілем марки «Skoda Oktavia», на автодорозі у Луцьку перевищив швидкість та наїхав на 15-річну дівчину-пішохода. Потерпіла отримала тяжкі травми.
Суд призначив водію покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.
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