Волинянина, який наїхав на неповнолітню, посадили за ґрати на 3 роки

Волинянин, який наїхав на 15-річну дівчину, отримав вирок у виді трьох років позбавлення волі.Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 39-річного жителя села Рованці Луцького району винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).Доведено, що увечері 19 вересня 2021 року чоловік, керуючи автомобілем марки «Skoda Oktavia», на автодорозі у Луцьку перевищив швидкість та наїхав на 15-річну дівчину-пішохода. Потерпіла отримала тяжкі травми.Суд призначив водію покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.