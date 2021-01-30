У Луцьку 19-річний хлопець побив і пограбував перехожого, його взяли під варту
Сьогодні, 16:38
19-річного волинянина, підозрюваного у розбої, взяли під варту.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 19-річному жителю обласного центру Волині повідомили про підозру у вчиненні розбою в умовах воєнного часу (ч.4 ст. 187 КК України).
Судимий уже молодик, щодо якого на розгляді в суді перебувають ще два обвинувальних акти в кримінальних провадженнях про вчинення ним грабежів, увечері 30 червня 2022 року на вулиці Рівненській у Луцьку напав на перехожого, побив його, зламавши щелепу, й відібрав барсетку з грошима та мобільним телефоном.
Затриманому невдовзі зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Довідково:
згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 19-річному жителю обласного центру Волині повідомили про підозру у вчиненні розбою в умовах воєнного часу (ч.4 ст. 187 КК України).
Судимий уже молодик, щодо якого на розгляді в суді перебувають ще два обвинувальних акти в кримінальних провадженнях про вчинення ним грабежів, увечері 30 червня 2022 року на вулиці Рівненській у Луцьку напав на перехожого, побив його, зламавши щелепу, й відібрав барсетку з грошима та мобільним телефоном.
Затриманому невдовзі зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Довідково:
згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
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