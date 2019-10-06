На Волині – смертельна ДТП: неповнолітній помер у лікарні

3 липня близько 20 години у селі Куснище, що на Ковельщині, трапилася аварія за участю двох транспортних засобів.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Відомо, що на місце ДТП відразу виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що водій мотоцикла зіткнувся із автомобілем Daewoo Lanos. Внаслідок автопригоди 14-річний мотоцикліст отримав травми, його доставили до медзакладу. Наступного дня юнак помер.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство під час якого з’ясують усі причини та обставини автопригоди.