У Луцьку підприємиця незаконно поставила кіоск





Про це йдеться на їх



З метою встановлення законності розміщення даного кіоску, департамент муніципальної варти підготовив відповідні запити у департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради та Департамент економічної політики щодо законності розміщення цієї тимчасової споруди.



Згідно з отриманою інформацією дозвільні документи на розміщення вказаного комерційного об’єкта не видавались.



Встановили власника кіоску, яка повідомила, що не має дозвільних документів на розміщення.



На суб’єкта господарювання за відсутність дозвільних документів на встановлення тимчасової споруди склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.13 Правил благоустрою міста Луцька та видали припис на демонтаж конструкції.



Вказаний протокол передали на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради, яка і вирішить міру покарання за таке правопорушення.



Департамент також підготовив проєкт рішення виконавчого комітету про демонтаж об'єкта.



У випадку не здійснення власником вказаного об’єкту самостійного демонтажу, демонтажні роботи здійснюватимуться в примусовому порядку департаментом муніципальної варти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі Facebook жителі скаржилися щодо самовільно розміщеної тимчасової споруди (кіоск «Дядько Doner») за адресою: вул. Кравчука, 36, що у місті Луцьку. У департаменті муніципальної варти Луцькради перевірили цю інформацію.Про це йдеться на їх сторінці у Фейсбук.З метою встановлення законності розміщення даного кіоску, департамент муніципальної варти підготовив відповідні запити у департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради та Департамент економічної політики щодо законності розміщення цієї тимчасової споруди.Згідно з отриманою інформацією дозвільні документи на розміщення вказаного комерційного об’єкта не видавались.Встановили власника кіоску, яка повідомила, що не має дозвільних документів на розміщення.На суб’єкта господарювання за відсутність дозвільних документів на встановлення тимчасової споруди склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.13 Правил благоустрою міста Луцька та видали припис на демонтаж конструкції.Вказаний протокол передали на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради, яка і вирішить міру покарання за таке правопорушення.Департамент також підготовив проєкт рішення виконавчого комітету про демонтаж об'єкта.У випадку не здійснення власником вказаного об’єкту самостійного демонтажу, демонтажні роботи здійснюватимуться в примусовому порядку департаментом муніципальної варти.

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