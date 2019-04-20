Ще одна парафія на Волині відмовилася від Московського патріархату

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Архієрей Православної церкви України, митрополит Луцький і Волинський Михаїл підписав розпорядження про прийняття у клір Волинської єпархії Православної церкви України Свято-Воскресенської парафії села Кияж Доросинівської громади.
Про це інформує Район.Рожище.
Відповідний документ владика підписав у вівторок, 5 липня.
Розпорядження митрополит видав на підставі звернення і протоколу загальних зборів релігійної громади.
«На підставі звернення і протоколу загальних зборів Свято-Воскресенської релігійної громади Української православної церкви села Кияж Луцького району від 3 липня 2022 року парафія приймається в клір Волинської єпархії Православної церкви України», – йдеться у документі.
З нагоди події митрополит Михаїл подарував парафії села Кияж ікону Волинської Божої Матері, яку вшановують 13 липня.
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Про це інформує Район.Рожище.
Відповідний документ владика підписав у вівторок, 5 липня.
Розпорядження митрополит видав на підставі звернення і протоколу загальних зборів релігійної громади.
«На підставі звернення і протоколу загальних зборів Свято-Воскресенської релігійної громади Української православної церкви села Кияж Луцького району від 3 липня 2022 року парафія приймається в клір Волинської єпархії Православної церкви України», – йдеться у документі.
З нагоди події митрополит Михаїл подарував парафії села Кияж ікону Волинської Божої Матері, яку вшановують 13 липня.
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