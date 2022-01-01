На Київщині загинув військовий з Волині Іван Бубало
Сьогодні, 17:48
У боротьбі із російськими загарбниками загинув житель селища Любешів Іван Васильович Бубало, 1986 року народження. Його вважали безвісти зниклим.
Про це повідомляють у Любешівській селищній раді.
Іван загинув 7 березня 2022 року під час наступального бою з військовими формуваннями РФ на території Київської області.
Боєць служив у Збройних Силах України, захищаючи цілісність і незалежність держави, з вересня 2020 року.
Про час та дату зустрічі тіла Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
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Про це повідомляють у Любешівській селищній раді.
Іван загинув 7 березня 2022 року під час наступального бою з військовими формуваннями РФ на території Київської області.
Боєць служив у Збройних Силах України, захищаючи цілісність і незалежність держави, з вересня 2020 року.
Про час та дату зустрічі тіла Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
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