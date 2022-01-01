На Київщині загинув військовий з Волині Іван Бубало

Іван Васильович Бубало, 1986 року народження. Його вважали безвісти зниклим.



Про це



Іван загинув 7 березня 2022 року під час наступального бою з військовими формуваннями РФ на території Київської області.



Боєць служив у Збройних Силах України, захищаючи цілісність і незалежність держави, з вересня 2020 року.



Про час та дату зустрічі тіла Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!

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