Суд заборонив Комуністичну партію України





Про це йдеться на



Повідомляється, що суд задовольнив позов Міністерства юстиції і прийняв рішення заборонити діяльність КПУ. Майно, грошові кошти та інші активи партії, а також всіх її структурних організацій будуть передані у власність держави.



Також у суді зазначили, що повний текст рішення у справі про заборону політичної партії з'явиться на сайтах Мін'юсту та Верховної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність Комуністичної партії України (КПУ).Про це йдеться на Facebook-сторінці суду.Повідомляється, що суд задовольнив позов Міністерства юстиції і прийняв рішення заборонити діяльність КПУ. Майно, грошові кошти та інші активи партії, а також всіх її структурних організацій будуть передані у власність держави.Також у суді зазначили, що повний текст рішення у справі про заборону політичної партії з'явиться на сайтах Мін'юсту та Верховної ради.

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