Суд заборонив Комуністичну партію України

Суд заборонив Комуністичну партію України
Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність Комуністичної партії України (КПУ).

Про це йдеться на Facebook-сторінці суду.

Повідомляється, що суд задовольнив позов Міністерства юстиції і прийняв рішення заборонити діяльність КПУ. Майно, грошові кошти та інші активи партії, а також всіх її структурних організацій будуть передані у власність держави.

Також у суді зазначили, що повний текст рішення у справі про заборону політичної партії з'явиться на сайтах Мін'юсту та Верховної ради.

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Теги: суд, комуністична партія
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