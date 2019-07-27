Суд заборонив Комуністичну партію України
Сьогодні, 17:09
Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність Комуністичної партії України (КПУ).
Про це йдеться на Facebook-сторінці суду.
Повідомляється, що суд задовольнив позов Міністерства юстиції і прийняв рішення заборонити діяльність КПУ. Майно, грошові кошти та інші активи партії, а також всіх її структурних організацій будуть передані у власність держави.
Також у суді зазначили, що повний текст рішення у справі про заборону політичної партії з'явиться на сайтах Мін'юсту та Верховної ради.
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Про це йдеться на Facebook-сторінці суду.
Повідомляється, що суд задовольнив позов Міністерства юстиції і прийняв рішення заборонити діяльність КПУ. Майно, грошові кошти та інші активи партії, а також всіх її структурних організацій будуть передані у власність держави.
Також у суді зазначили, що повний текст рішення у справі про заборону політичної партії з'явиться на сайтах Мін'юсту та Верховної ради.
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