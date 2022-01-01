Де у Луцьку не буде світла завтра, 6 липня
Сьогодні, 19:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у середу, 6 липня, декілька вулиць Луцька будуть без світла.
Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».
Отже, буде вимкнена електроенергія у Луцьку з 13:00 до 17:00 за такими адресами:
- вул. Сагайдачного(частково)
- вул. Дорошенка(частково)
- вул. Рівненська(частково).
Також світла тимчасово не буде у Біотехнічному інституті та дошкільному навчальному закладі №34 «Марічка».
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Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».
Отже, буде вимкнена електроенергія у Луцьку з 13:00 до 17:00 за такими адресами:
- вул. Сагайдачного(частково)
- вул. Дорошенка(частково)
- вул. Рівненська(частково).
Також світла тимчасово не буде у Біотехнічному інституті та дошкільному навчальному закладі №34 «Марічка».
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