Де у Луцьку не буде світла завтра, 6 липня





Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».



Отже, буде вимкнена електроенергія у Луцьку з 13:00 до 17:00 за такими адресами:



- вул. Сагайдачного(частково)

- вул. Дорошенка(частково)

- вул. Рівненська(частково).



Також світла тимчасово не буде у Біотехнічному інституті та дошкільному навчальному закладі №34 «Марічка».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у середу, 6 липня, декілька вулиць Луцька будуть без світла.Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».Отже, буде вимкнена електроенергія у Луцьку з 13:00 до 17:00 за такими адресами:- вул. Сагайдачного(частково)- вул. Дорошенка(частково)- вул. Рівненська(частково).Також світла тимчасово не буде у Біотехнічному інституті та дошкільному навчальному закладі №34 «Марічка».

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