Де у Луцьку не буде світла завтра, 6 липня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 6 липня
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у середу, 6 липня, декілька вулиць Луцька будуть без світла.

Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».

Отже, буде вимкнена електроенергія у Луцьку з 13:00 до 17:00 за такими адресами:

- вул. Сагайдачного(частково)
- вул. Дорошенка(частково)
- вул. Рівненська(частково).

Також світла тимчасово не буде у Біотехнічному інституті та дошкільному навчальному закладі №34 «Марічка».

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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