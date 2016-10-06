Україна повернула 44 дитини, яких незаконно вивезли до РФ та на окуповані території

Україна повернула 44 дитини, яких незаконно вивезли до РФ та на окуповані території
У червні на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 44 дитини, яких окупанти незаконно вивезли до Росії та на тимчасово окуповані території.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як розповіли у відомстві, більшість із цих дітей – сироти або позбавлені батьківського піклування.

"Наразі Мінреінтеграції розробило спеціальний алгоритм – як слід поводитись, якщо вам стало відомо про незаконне переміщення дитини-сироти на ТОТ або до РФ", – повідомляють у Мінреінтеграції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: діти, рФ, окуповані території
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода на завтра, 6 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у військкоматі, – Генштаб
Сьогодні, 19:46
Україна повернула 44 дитини, яких незаконно вивезли до РФ та на окуповані території
Сьогодні, 19:26
Де у Луцьку не буде світла завтра, 6 липня
Сьогодні, 19:00
Окупанти не полишають надії взяти під контроль трасу Бахмут–Лисичанськ, – Генштаб
Сьогодні, 18:40
Схожі новини
Російські окупанти вбили в Україні 117 дітей Російські окупанти вбили в Україні 117 дітей
22 березень, 09:15
Кадиров відзначив свій ювілей дитячими боями. ВІДЕО Кадиров відзначив свій ювілей дитячими боями. ВІДЕО
06 жовтень, 2016, 03:19
У Росії вчитель музики задав дітям «Владімірскій централ» У Росії вчитель музики задав дітям «Владімірскій централ»
03 жовтень, 2016, 08:24
Новий російський мультик для дітей шокував громадськість. ВІДЕО Новий російський мультик для дітей шокував громадськість. ВІДЕО
03 жовтень, 2016, 06:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода на завтра, 6 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у військкоматі, – Генштаб
Сьогодні, 19:46
 0
Україна повернула 44 дитини, яких незаконно вивезли до РФ та на окуповані території
Сьогодні, 19:26
 0
Де у Луцьку не буде світла завтра, 6 липня
Сьогодні, 19:00
 0
Окупанти не полишають надії взяти під контроль трасу Бахмут–Лисичанськ, – Генштаб
Сьогодні, 18:40
 0
Медіа
відео
1/8