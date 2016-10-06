Україна повернула 44 дитини, яких незаконно вивезли до РФ та на окуповані території
Сьогодні, 19:26
У червні на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 44 дитини, яких окупанти незаконно вивезли до Росії та на тимчасово окуповані території.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як розповіли у відомстві, більшість із цих дітей – сироти або позбавлені батьківського піклування.
"Наразі Мінреінтеграції розробило спеціальний алгоритм – як слід поводитись, якщо вам стало відомо про незаконне переміщення дитини-сироти на ТОТ або до РФ", – повідомляють у Мінреінтеграції.
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Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як розповіли у відомстві, більшість із цих дітей – сироти або позбавлені батьківського піклування.
"Наразі Мінреінтеграції розробило спеціальний алгоритм – як слід поводитись, якщо вам стало відомо про незаконне переміщення дитини-сироти на ТОТ або до РФ", – повідомляють у Мінреінтеграції.
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