Україна повернула 44 дитини, яких незаконно вивезли до РФ та на окуповані території





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Як розповіли у відомстві, більшість із цих дітей – сироти або позбавлені батьківського піклування.



"Наразі Мінреінтеграції розробило спеціальний алгоритм – як слід поводитись, якщо вам стало відомо про незаконне переміщення дитини-сироти на ТОТ або до РФ", – повідомляють у Мінреінтеграції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У червні на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 44 дитини, яких окупанти незаконно вивезли до Росії та на тимчасово окуповані території.Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.Як розповіли у відомстві, більшість із цих дітей – сироти або позбавлені батьківського піклування."Наразі Мінреінтеграції розробило спеціальний алгоритм – як слід поводитись, якщо вам стало відомо про незаконне переміщення дитини-сироти на ТОТ або до РФ", – повідомляють у Мінреінтеграції.

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