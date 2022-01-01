Погода на завтра, 6 липня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря підніметься від 18°С до 22°С.



В області буде хмарно з проясненнями, короткочасний дощ,

вночі значний дощ, гроза.



Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18⁰ тепла, вдень 19-24⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хмарна погода протримається у Луцьку 6 липня увесь день. Вранці та вдень йтиме дощ із грозою, ввечері очікується дрібний дощ.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 18°С до 22°С.В області буде хмарно з проясненнями, короткочасний дощ,вночі значний дощ, гроза.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18⁰ тепла, вдень 19-24⁰ тепла.

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