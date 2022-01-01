На Хмельниччині чули вибухи: росіяни вдарили трьома ракетами

Олександр Симчишин підтвердив інформацію та повідомив про "прильоти" в одному з районів.



Про це він



"Будьте обережні. Є прильоти у Хмельницькому районі", - йдеться у повідомленні.



Також він додав, що більш докладну інформацію буде опубліковано Хмельницькою обласною військовою адміністрацією пізніше. Куди саме націлились окупанти - наразі не відомо.



Згодом голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій виїхав на місце події.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Хмельниччині чули вибухи. Мер Хмельницькогопідтвердив інформацію та повідомив про "прильоти" в одному з районів.Про це він написав у телеграм-каналі."Будьте обережні. Є прильоти у Хмельницькому районі", - йдеться у повідомленні.Також він додав, що більш докладну інформацію буде опубліковано Хмельницькою обласною військовою адміністрацією пізніше. Куди саме націлились окупанти - наразі не відомо.Згодом голова Хмельницької ОВА повідомив , що станом на 20.30 мають інформацію про 3 прильоти ракет.виїхав на місце події.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію