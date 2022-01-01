 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Хмельниччині чули вибухи: росіяни вдарили трьома ракетами

На Хмельниччині чули вибухи: росіяни вдарили трьома ракетами
На Хмельниччині чули вибухи. Мер Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив інформацію та повідомив про "прильоти" в одному з районів.

Про це він написав у телеграм-каналі.

"Будьте обережні. Є прильоти у Хмельницькому районі", - йдеться у повідомленні.

Також він додав, що більш докладну інформацію буде опубліковано Хмельницькою обласною військовою адміністрацією пізніше. Куди саме націлились окупанти - наразі не відомо.

Згодом голова Хмельницької ОВА повідомив, що станом на 20.30 мають інформацію про 3 прильоти ракет. Сергій Гамалій виїхав на місце події.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО
Сьогодні, 21:22
Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, – розвідка
Сьогодні, 13:35
Від ракетного удару на Донеччині загинув військовий з Волині Дмитро Сокоринський
Сьогодні, 12:07
У Генштабі назвали втрати Росії, найбільші – на Донецькому та Слов`янському напрямках
Сьогодні, 10:38
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО
Сьогодні, 21:22
На Хмельниччині чули вибухи: росіяни вдарили трьома ракетами
Сьогодні, 21:01
Як побороти панічну атаку: 5 порад від психолога
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 6 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у військкоматі, – Генштаб
Сьогодні, 19:46
Схожі новини
У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО
Сьогодні, 21:22
Окупанти не полишають надії взяти під контроль трасу Бахмут–Лисичанськ, – Генштаб Окупанти не полишають надії взяти під контроль трасу Бахмут–Лисичанськ, – Генштаб
Сьогодні, 18:40
Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, – розвідка Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, – розвідка
Сьогодні, 13:35
Зеленський назвав умову, за якої Росія припинить війну в Україні Зеленський назвав умову, за якої Росія припинить війну в Україні
Сьогодні, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО
Сьогодні, 21:22
 0
На Хмельниччині чули вибухи: росіяни вдарили трьома ракетами
Сьогодні, 21:01
 0
Як побороти панічну атаку: 5 порад від психолога
Сьогодні, 20:22
 0
Погода на завтра, 6 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у військкоматі, – Генштаб
Сьогодні, 19:46
 0
Медіа
відео
1/8