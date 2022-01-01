На Хмельниччині чули вибухи: росіяни вдарили трьома ракетами
Сьогодні, 21:01
На Хмельниччині чули вибухи. Мер Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив інформацію та повідомив про "прильоти" в одному з районів.
Про це він написав у телеграм-каналі.
"Будьте обережні. Є прильоти у Хмельницькому районі", - йдеться у повідомленні.
Також він додав, що більш докладну інформацію буде опубліковано Хмельницькою обласною військовою адміністрацією пізніше. Куди саме націлились окупанти - наразі не відомо.
Згодом голова Хмельницької ОВА повідомив, що станом на 20.30 мають інформацію про 3 прильоти ракет. Сергій Гамалій виїхав на місце події.
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Про це він написав у телеграм-каналі.
"Будьте обережні. Є прильоти у Хмельницькому районі", - йдеться у повідомленні.
Також він додав, що більш докладну інформацію буде опубліковано Хмельницькою обласною військовою адміністрацією пізніше. Куди саме націлились окупанти - наразі не відомо.
Згодом голова Хмельницької ОВА повідомив, що станом на 20.30 мають інформацію про 3 прильоти ракет. Сергій Гамалій виїхав на місце події.
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