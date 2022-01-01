 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО

У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО
Білорусь проводить навчання і низку інформаційних операцій, які можуть бути ознаками готовності до можливого вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ми розглядаємо всі можливі сценарії, в тому числі загрозу з Білорусі...Зараз ми спостерігаємо в інформаційному полі Білорусі нагнітання негативного ставлення до України. Це може бути маркером того, що вони принаймні знаходяться в стані готовності, як одного зі сценаріїв. Але ми не можемо на 100 відсотків щось прогнозувати. Але те, що там навчання - це зазвичай прикриття для готовності, те що там інформаційно вони проводять вже певні операції, як це вони робили в РФ - такі ознаки є", - заявила Маляр.

Також, за її словами, не виключається, що ворог може такими діями навмисно нагнітати ситуацію, щоб атакувати нас психологічно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Хмельниччині чули вибухи: росіяни вдарили трьома ракетами
Сьогодні, 21:01
Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, – розвідка
Сьогодні, 13:35
Від ракетного удару на Донеччині загинув військовий з Волині Дмитро Сокоринський
Сьогодні, 12:07
У Генштабі назвали втрати Росії, найбільші – на Донецькому та Слов`янському напрямках
Сьогодні, 10:38
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО
Сьогодні, 21:22
На Хмельниччині чули вибухи: росіяни вдарили трьома ракетами
Сьогодні, 21:01
Як побороти панічну атаку: 5 порад від психолога
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 6 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у військкоматі, – Генштаб
Сьогодні, 19:46
Схожі новини
На Хмельниччині чули вибухи: росіяни вдарили трьома ракетами На Хмельниччині чули вибухи: росіяни вдарили трьома ракетами
Сьогодні, 21:01
Окупанти не полишають надії взяти під контроль трасу Бахмут–Лисичанськ, – Генштаб Окупанти не полишають надії взяти під контроль трасу Бахмут–Лисичанськ, – Генштаб
Сьогодні, 18:40
Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, – розвідка Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, – розвідка
Сьогодні, 13:35
Зеленський назвав умову, за якої Росія припинить війну в Україні Зеленський назвав умову, за якої Росія припинить війну в Україні
Сьогодні, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО
Сьогодні, 21:22
 0
На Хмельниччині чули вибухи: росіяни вдарили трьома ракетами
Сьогодні, 21:01
 0
Як побороти панічну атаку: 5 порад від психолога
Сьогодні, 20:22
 0
Погода на завтра, 6 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у військкоматі, – Генштаб
Сьогодні, 19:46
 0
Медіа
відео
1/8