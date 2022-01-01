У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну. ВIДЕО





Як Ганна Маляр.



"Ми розглядаємо всі можливі сценарії, в тому числі загрозу з Білорусі...Зараз ми спостерігаємо в інформаційному полі Білорусі нагнітання негативного ставлення до України. Це може бути маркером того, що вони принаймні знаходяться в стані готовності, як одного зі сценаріїв. Але ми не можемо на 100 відсотків щось прогнозувати. Але те, що там навчання - це зазвичай прикриття для готовності, те що там інформаційно вони проводять вже певні операції, як це вони робили в РФ - такі ознаки є", - заявила Маляр.



Також, за її словами, не виключається, що ворог може такими діями навмисно нагнітати ситуацію, щоб атакувати нас психологічно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь проводить навчання і низку інформаційних операцій, які можуть бути ознаками готовності до можливого вторгнення в Україну.Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони України"Ми розглядаємо всі можливі сценарії, в тому числі загрозу з Білорусі...Зараз ми спостерігаємо в інформаційному полі Білорусі нагнітання негативного ставлення до України. Це може бути маркером того, що вони принаймні знаходяться в стані готовності, як одного зі сценаріїв. Але ми не можемо на 100 відсотків щось прогнозувати. Але те, що там навчання - це зазвичай прикриття для готовності, те що там інформаційно вони проводять вже певні операції, як це вони робили в РФ - такі ознаки є", - заявила Маляр.Також, за її словами, не виключається, що ворог може такими діями навмисно нагнітати ситуацію, щоб атакувати нас психологічно.

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