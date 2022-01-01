Зеленський прокоментував обмеження переміщень військовозобов’язаних

Володимир Зеленський зобов’язав міністра оборони, начальника Генштабу і головнокомандувача ЗСУ доповісти деталі стосовно рішення



Про це президент заявив під час відеозвернення 5 липня, пише



"Сьогодні в суспільстві виникло багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ щодо отримання певних дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів. Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення", — зазначив він.



Президент заявив, що заслухає доповіді з цього питання.



"Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень", — наголосив Володимир Зеленський.



Також президент звернув увагу на те, що 5 липня після тривалої перерви на території майже всієї України пролунала повітряна тривога.



"Дехто почувався навіть особливо тривожно через таку незвичну тишу. Щось додумував, чогось боявся, шукав якихось пояснень, ніби окупанти до чогось готуються. Насправді не варто себе накручувати, не варто шукати логіку в діях терористів. Російська армія не робить ніяких пауз. У неї одне завдання — забрати життя у народу. Залякати людей, щоб навіть кілька днів без повітряної тривоги відчувались як частина терору", — зазначив він.



За словами президента, цього разу

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