Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у військкоматі, – Генштаб
Сьогодні, 19:46
Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (раніше ці центри називалися військкоматами).
Про це повідомив представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Олександр Хлись в етері національного телемарафону, відповідаючи на запитання журналістів, йдеться на сторінці Генштабу у фейсбуці.
"Якщо в межах області — не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл", - зазначив офіцер.
Крім того, він нагадав, що відповідні норми законодавства України діють давно та у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.
Нагадаємо, в Україні розробили порядок надання дозволу на виїзд військовозобов'язаним за межі місця проживання.
Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта.
Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.
Дозвіл на виїзд видають керівники центрів комплектування таким категоріям громадян України:
- призовникам, яким надано чи які мають право на відстрочку від призову на строкову військову службу, на термін до одного року, але не пізніше дати закінчення відстрочки;
- особам призовного віку, за наявності поважних причин (хвороба або смерть рідних тощо), на термін до 30 діб;
- військовозобов’язаним та резервістам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (повний перелік визначено у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”), на термін до одного року, за наявності підтверджуючих документів, але не пізніше дати закінчення права на відстрочку;
- військовозобов’язаним та резервістам, що були заброньовані на період мобілізації та на воєнний час на термін до 30 діб, але не пізніше дати закінчення терміну дії посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час або дати зазначеної на витягу із наказу Міністерства економіки України про бронювання;
- в окремих випадках, за рішенням керівника центру комплектування решті військовозобов’язаних та резервістів при наявності інших поважних причин з поданням ними відповідних документів на термін до 30 діб.
Дозвіл не потрібно отримувати особам:
- Виключеним з військового обліку. Підставою для виїзду є позначка про зняття з обліку військовозобов'язаного.
- Особам, які вибувають у відрядження і є військовозобов’язаними заброньованими на період мобілізації та на воєнний час. При собі необхідно мати паспорт, військовий квиток\тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, посвідчення про відстрочку або завірений керівником ТЦК та СП витяг із наказу Міністерства економіки України та посвідчення про відрядження.
- Призовникам, військовозобов’язаним та резервістам, які зняті з обліку для переміщення в іншу місцевість (територіальну одиницю). Підставою є відмітка у посвідченні або у військовому квитку \ тимчасовому посвідченні. Такі громадяни мають стати на облік за новим місцем дислокації протягом семи діб з дати зняття з обліку.
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Про це повідомив представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Олександр Хлись в етері національного телемарафону, відповідаючи на запитання журналістів, йдеться на сторінці Генштабу у фейсбуці.
"Якщо в межах області — не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл", - зазначив офіцер.
Крім того, він нагадав, що відповідні норми законодавства України діють давно та у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.
Нагадаємо, в Україні розробили порядок надання дозволу на виїзд військовозобов'язаним за межі місця проживання.
Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта.
Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.
Дозвіл на виїзд видають керівники центрів комплектування таким категоріям громадян України:
- призовникам, яким надано чи які мають право на відстрочку від призову на строкову військову службу, на термін до одного року, але не пізніше дати закінчення відстрочки;
- особам призовного віку, за наявності поважних причин (хвороба або смерть рідних тощо), на термін до 30 діб;
- військовозобов’язаним та резервістам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (повний перелік визначено у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”), на термін до одного року, за наявності підтверджуючих документів, але не пізніше дати закінчення права на відстрочку;
- військовозобов’язаним та резервістам, що були заброньовані на період мобілізації та на воєнний час на термін до 30 діб, але не пізніше дати закінчення терміну дії посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час або дати зазначеної на витягу із наказу Міністерства економіки України про бронювання;
- в окремих випадках, за рішенням керівника центру комплектування решті військовозобов’язаних та резервістів при наявності інших поважних причин з поданням ними відповідних документів на термін до 30 діб.
Дозвіл не потрібно отримувати особам:
- Виключеним з військового обліку. Підставою для виїзду є позначка про зняття з обліку військовозобов'язаного.
- Особам, які вибувають у відрядження і є військовозобов’язаними заброньованими на період мобілізації та на воєнний час. При собі необхідно мати паспорт, військовий квиток\тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, посвідчення про відстрочку або завірений керівником ТЦК та СП витяг із наказу Міністерства економіки України та посвідчення про відрядження.
- Призовникам, військовозобов’язаним та резервістам, які зняті з обліку для переміщення в іншу місцевість (територіальну одиницю). Підставою є відмітка у посвідченні або у військовому квитку \ тимчасовому посвідченні. Такі громадяни мають стати на облік за новим місцем дислокації протягом семи діб з дати зняття з обліку.
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