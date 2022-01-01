Волинянин власноруч «крутить» цигарки для військових. ВІДЕО





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А крім харчів, речей побуту й одягу, у військових є ще одна потреба – цигарки. Хоч звичка шкідлива, до того ж нині дорога, та на фронті вона комусь дозволяє розслабитися і відволіктися. Виготовленням цигарок зайнявся рожищанин Сергій Приступа.



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