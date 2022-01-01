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Волинянин власноруч «крутить» цигарки для військових. ВІДЕО

Волинянин власноруч «крутить» цигарки для військових. ВІДЕО
Українці, в тому числі й волиняни, допомагають Збройним силам найрізноманітнішими способами.

Про це пише 12 канал.

А крім харчів, речей побуту й одягу, у військових є ще одна потреба – цигарки. Хоч звичка шкідлива, до того ж нині дорога, та на фронті вона комусь дозволяє розслабитися і відволіктися. Виготовленням цигарок зайнявся рожищанин Сергій Приступа.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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