 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Біля Лисичанська точаться важкі бої, – Гайдай

Біля Лисичанська точаться важкі бої, – Гайдай
Біля Лисичанська на Луганщині точаться важкі бої з російськими загарбницькими військами.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зараз Донецька область - ціль номер один російських окупантів.

"На околиці Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої. Ворог задіяв багато сил і засобів, намагається постійно будувати переправи для перекидування ще більшої кількості техніки. Тим не менш, рашисти несуть багато втрат, лікарні на окупованих територіях переповнені", - повідомив Гайдай.

Він відзначив, що російські війська стягують техніку на Донеччину.

"39-й рік знову. На окупованих територіях росіяни тероризують місцеве населення: шукають проукраїнських активістів, родини військовослужбовців, знищують все українське", - відзначив голова Луганської обласної військової адміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Волинянин власноруч «крутить» цигарки для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 00:45
«Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА
05 липень, 23:07
Ракетний удар по Хмельниччині: осколкове поранення отримав чоловік
05 липень, 22:40
Зеленський прокоментував обмеження переміщень військовозобов’язаних
05 липень, 21:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля Лисичанська точаться важкі бої, – Гайдай
Сьогодні, 01:30
Волинянин власноруч «крутить» цигарки для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 00:45
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 5 липня
05 липень, 23:16
«Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА
05 липень, 23:07
Схожі новини
Волинянин власноруч «крутить» цигарки для військових. ВІДЕО Волинянин власноруч «крутить» цигарки для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 00:45
«Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА «Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА
05 липень, 23:07
Ракетний удар по Хмельниччині: осколкове поранення отримав чоловік Ракетний удар по Хмельниччині: осколкове поранення отримав чоловік
05 липень, 22:40
Зеленський прокоментував обмеження переміщень військовозобов’язаних Зеленський прокоментував обмеження переміщень військовозобов’язаних
05 липень, 21:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля Лисичанська точаться важкі бої, – Гайдай
Сьогодні, 01:30
 0
Волинянин власноруч «крутить» цигарки для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 00:45
 0
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 5 липня
05 липень, 23:16
 0
«Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА
05 липень, 23:07
 0
Медіа
відео
1/8