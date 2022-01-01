Біля Лисичанська точаться важкі бої, – Гайдай
Сьогодні, 01:30
Біля Лисичанська на Луганщині точаться важкі бої з російськими загарбницькими військами.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Зараз Донецька область - ціль номер один російських окупантів.
"На околиці Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої. Ворог задіяв багато сил і засобів, намагається постійно будувати переправи для перекидування ще більшої кількості техніки. Тим не менш, рашисти несуть багато втрат, лікарні на окупованих територіях переповнені", - повідомив Гайдай.
Він відзначив, що російські війська стягують техніку на Донеччину.
"39-й рік знову. На окупованих територіях росіяни тероризують місцеве населення: шукають проукраїнських активістів, родини військовослужбовців, знищують все українське", - відзначив голова Луганської обласної військової адміністрації.
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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Зараз Донецька область - ціль номер один російських окупантів.
"На околиці Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої. Ворог задіяв багато сил і засобів, намагається постійно будувати переправи для перекидування ще більшої кількості техніки. Тим не менш, рашисти несуть багато втрат, лікарні на окупованих територіях переповнені", - повідомив Гайдай.
Він відзначив, що російські війська стягують техніку на Донеччину.
"39-й рік знову. На окупованих територіях росіяни тероризують місцеве населення: шукають проукраїнських активістів, родини військовослужбовців, знищують все українське", - відзначив голова Луганської обласної військової адміністрації.
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