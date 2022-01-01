 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Війна не буде короткою: Росія не змінила своїх планів щодо повного знищення України, – Данілов

Війна не буде короткою: Росія не змінила своїх планів щодо повного знищення України, – Данілов
Війна не буде короткою, адже ворог не змінив своїх планів щодо повного знищення України.

Про це сказав секретар РНБО України Олексій Данілов, передає Укрінформ.

"Війна не буде короткою, ворог потужний, підступний і не змінив своїх планів щодо повного знищення України", - сказав Данілов.

За його словами, перемога – це вихід на кордони 1991 року, так вважають 90% громадян України.

"Переважна більшість росіян – це суцільний путін, це раби, які постійно зазіхають на нашу історію, наші традиції, щоб вдавати з себе європейців для решти світу", - зазначив Данілов.

За його словами, остаточної єдиної антипутінської коаліції на сьогодні ще не існує, вона тільки формується.

Фундаментальні безпекові гарантії для України – це членство в НАТО. Нині необхідно укладати двосторонні угоди про військово-технічну співпрацю з нашими партнерами для забезпечення певних гарантій стабільності у регіоні.

Підприємства вітчизняного ОПК братимуть участь у спільних із західними партнерами проєктах з виробництва озброєння.

Він наголосив, що відродження України – це насамперед ідеологія, мають бути сформовані нові правила нашого існування. Лише від нас залежить, чи стане Україна після перемоги регіональним лідером, це велика наполеглива праця задля розбудови нової країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ за добу знищили 2 склади з боєприпасами та 2 взводні опорні пункти росіян
Сьогодні, 02:17
Біля Лисичанська точаться важкі бої, – Гайдай
Сьогодні, 01:30
Волинянин власноруч «крутить» цигарки для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 00:45
«Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА
05 липень, 23:07
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Війна не буде короткою: Росія не змінила своїх планів щодо повного знищення України, – Данілов
Сьогодні, 03:14
ЗСУ за добу знищили 2 склади з боєприпасами та 2 взводні опорні пункти росіян
Сьогодні, 02:17
Біля Лисичанська точаться важкі бої, – Гайдай
Сьогодні, 01:30
Волинянин власноруч «крутить» цигарки для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 00:45
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
ЗСУ за добу знищили 2 склади з боєприпасами та 2 взводні опорні пункти росіян ЗСУ за добу знищили 2 склади з боєприпасами та 2 взводні опорні пункти росіян
Сьогодні, 02:17
Біля Лисичанська точаться важкі бої, – Гайдай Біля Лисичанська точаться важкі бої, – Гайдай
Сьогодні, 01:30
Волинянин власноруч «крутить» цигарки для військових. ВІДЕО Волинянин власноруч «крутить» цигарки для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 00:45
«Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА «Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА
05 липень, 23:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Війна не буде короткою: Росія не змінила своїх планів щодо повного знищення України, – Данілов
Сьогодні, 03:14
 0
ЗСУ за добу знищили 2 склади з боєприпасами та 2 взводні опорні пункти росіян
Сьогодні, 02:17
 0
Біля Лисичанська точаться важкі бої, – Гайдай
Сьогодні, 01:30
 0
Волинянин власноруч «крутить» цигарки для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 00:45
 0
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8