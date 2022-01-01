Війна не буде короткою: Росія не змінила своїх планів щодо повного знищення України, – Данілов





Про це сказав секретар РНБО України Олексій Данілов, передає



"Війна не буде короткою, ворог потужний, підступний і не змінив своїх планів щодо повного знищення України", - сказав Данілов.



За його словами, перемога – це вихід на кордони 1991 року, так вважають 90% громадян України.



"Переважна більшість росіян – це суцільний путін, це раби, які постійно зазіхають на нашу історію, наші традиції, щоб вдавати з себе європейців для решти світу", - зазначив Данілов.



За його словами, остаточної єдиної антипутінської коаліції на сьогодні ще не існує, вона тільки формується.



Фундаментальні безпекові гарантії для України – це членство в НАТО. Нині необхідно укладати двосторонні угоди про військово-технічну співпрацю з нашими партнерами для забезпечення певних гарантій стабільності у регіоні.



Підприємства вітчизняного ОПК братимуть участь у спільних із західними партнерами проєктах з виробництва озброєння.



Він наголосив, що відродження України – це насамперед ідеологія, мають бути сформовані нові правила нашого існування. Лише від нас залежить, чи стане Україна після перемоги регіональним лідером, це велика наполеглива праця задля розбудови нової країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна не буде короткою, адже ворог не змінив своїх планів щодо повного знищення України.Про це сказав секретар РНБО України, передає Укрінформ "Війна не буде короткою, ворог потужний, підступний і не змінив своїх планів щодо повного знищення України", - сказав Данілов.За його словами, перемога – це вихід на кордони 1991 року, так вважають 90% громадян України."Переважна більшість росіян – це суцільний путін, це раби, які постійно зазіхають на нашу історію, наші традиції, щоб вдавати з себе європейців для решти світу", - зазначив Данілов.За його словами, остаточної єдиної антипутінської коаліції на сьогодні ще не існує, вона тільки формується.Фундаментальні безпекові гарантії для України – це членство в НАТО. Нині необхідно укладати двосторонні угоди про військово-технічну співпрацю з нашими партнерами для забезпечення певних гарантій стабільності у регіоні.Підприємства вітчизняного ОПК братимуть участь у спільних із західними партнерами проєктах з виробництва озброєння.Він наголосив, що відродження України – це насамперед ідеологія, мають бути сформовані нові правила нашого існування. Лише від нас залежить, чи стане Україна після перемоги регіональним лідером, це велика наполеглива праця задля розбудови нової країни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію