Повітряні сили ЗСУ збили 3 ракети, які росіяни запустили з Чорного моря





Про це повідомляє



"Учора, 5 липня, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.



Як повідомляють повітряні сили, підрозділами протиповітряної оборони ПВК "Захід" збито три ракети ворога.



"Дякуємо українцям, що повідомляєте нас про ворожі об'єкти у небі через чат-бот "Шось летить", - наголошують у командуванні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряні сили ЗС України збили три ракети, які запустили росіяни з Чорного моря.Про це повідомляє ПВК "Захід" "Учора, 5 липня, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.Як повідомляють повітряні сили, підрозділами протиповітряної оборони ПВК "Захід" збито три ракети ворога."Дякуємо українцям, що повідомляєте нас про ворожі об'єкти у небі через чат-бот "Шось летить", - наголошують у командуванні.

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