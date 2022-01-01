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Повітряні сили ЗСУ збили 3 ракети, які росіяни запустили з Чорного моря

Повітряні сили ЗСУ збили 3 ракети, які росіяни запустили з Чорного моря
Повітряні сили ЗС України збили три ракети, які запустили росіяни з Чорного моря.

Про це повідомляє ПВК "Захід".

"Учора, 5 липня, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють повітряні сили, підрозділами протиповітряної оборони ПВК "Захід" збито три ракети ворога.

"Дякуємо українцям, що повідомляєте нас про ворожі об'єкти у небі через чат-бот "Шось летить", - наголошують у командуванні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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