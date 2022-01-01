Музею на Волині передали збитий безпілотник та уламки ворожої ракети
Сьогодні, 08:48
Музейний фонд Нововолинського історичного музею 5 липня поповнився двома військовими експонатами: пошкодженим фюзеляжем українського безпілотного літального апарату "Лелека-100" та осколками крилатої російської ракети.
Як розповіла Суспільному телефоном директорка музею Ірина Костюк, речі для музею з передової привіз капелан Служби військових капеланів церкви "Скинія" Павло Гаврилюк.
Окрім цих експонатів, раніше музею волонтери передавали й інші речі. "Місяць тому передали корпус великої гранати з Миколаївської області. Її привіз нам військовий. Також є від російського безпілотника "Орлан-10" парашут, за допомогою якого здійснюється посадка. Зараз ми всі ці речі збираємо, щоб пізніше зробити експозицію", – зазначила директорка музею.
Нові та раніше привезені експонати тимчасово виставлятися не будуть та знаходитимуться в фонді музею, – додала Ірина Костюк. Коли саме експозицію відкриють для відвідувачів поки невідомо.
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Як розповіла Суспільному телефоном директорка музею Ірина Костюк, речі для музею з передової привіз капелан Служби військових капеланів церкви "Скинія" Павло Гаврилюк.
Окрім цих експонатів, раніше музею волонтери передавали й інші речі. "Місяць тому передали корпус великої гранати з Миколаївської області. Її привіз нам військовий. Також є від російського безпілотника "Орлан-10" парашут, за допомогою якого здійснюється посадка. Зараз ми всі ці речі збираємо, щоб пізніше зробити експозицію", – зазначила директорка музею.
Нові та раніше привезені експонати тимчасово виставлятися не будуть та знаходитимуться в фонді музею, – додала Ірина Костюк. Коли саме експозицію відкриють для відвідувачів поки невідомо.
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