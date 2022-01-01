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Велика Британія звернулася до організаторів «Євробачення» з проханням розглянути пропозиції України

Велика Британія звернулася до організаторів «Євробачення» з проханням розглянути пропозиції України
Велика Британія звернулася до Європейської мовної спілки з проханням розглянути пропозиції України щодо пісенного конкурсу.

Про це під час розмови з Володимиром Зеленським розповів прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, пише Громадське.

Британський глава уряду сказав, що його країна продовжує тісно співпрацювати з партнерами щодо наступних кроків у питанні вивезення українського зерна.

Політики обговорили питання українських бійців британського походження, яких захопили росіяни, а також конференцію щодо відновлення України, яка відбулась у швейцарському місті Лугано. Джонсон заявив, що Велика Британія у 2023 році сподівається провести цю конференцію в себе.

За його словами, британці найближчими днями або тижнями передадуть Україні 10 самохідних артилерійських систем і дрони-камікадзе.

Джонсон не уточнив, про які гаубиці йдеться, проте нагадаємо, що раніше Велика Британія закупила у бельгійської компанії та відремонтувала понад 20 самохідних гаубиць M109. За словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, їх вирішили передати Україні.

Джонсон під час розмови також запевнив Зеленського, що світ стоїть за Україною, і він вірить, що Збройні сили України можуть повернути територію, яку нещодавно захопили війська Росії.

Нагадаэмо, що 17 червня Європейська мовна спілка (EBU) повідомила, що «Євробачення-2023» не відбудеться в Україні через повномасштабну війну. Тоді там повідомили, що пісенний конкурс можуть провести у Великій Британії, яка цьогоріч посіла 2 місце на «Євробаченні».

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Теги: Росія, Україна, війна
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