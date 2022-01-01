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ЗСУ за добу знищили 2 склади з боєприпасами та 2 взводні опорні пункти росіян

ЗСУ за добу знищили 2 склади з боєприпасами та 2 взводні опорні пункти росіян
Протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ 5 липня знищила дев'ять крилатих ракет, а ударна авіація — два склади з боєприпасами, два взводні опорні пункти та багато техніки.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 4 ранку повітряне командування «Схід» у Дніпропетровській області знищило шість із семи крилатих ракет морського базування типу «Калібр», які випустили з акваторії Чорного моря.

А близько о 20:00 повітряне командування «Захід» збило ще три крилаті ракети ворога. Ракети вдалося знищити розрахунками зенітного ракетного підрозділу та переносного зенітно-ракетного комплексу, ще одну крилату ракету ліквідував пілот українського винищувача.

Українська ударна авіація продовжує атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках, вражаючи позиції окупантів вогнем з повітря. Зокрема, бомбардувальники та штурмовики знищили два польові склади, два взводні опорні пункти, до двадцяти одиниць техніки та живу силу росіян.

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Теги: Росія, Україна, війна
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