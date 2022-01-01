ЗСУ за добу знищили 2 склади з боєприпасами та 2 взводні опорні пункти росіян





Про це повідомляють



О 4 ранку повітряне командування «Схід» у Дніпропетровській області знищило шість із семи крилатих ракет морського базування типу «Калібр», які випустили з акваторії Чорного моря.



А близько о 20:00 повітряне командування «Захід» збило ще три крилаті ракети ворога. Ракети вдалося знищити розрахунками зенітного ракетного підрозділу та переносного зенітно-ракетного комплексу, ще одну крилату ракету ліквідував пілот українського винищувача.



Українська ударна авіація продовжує атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках, вражаючи позиції окупантів вогнем з повітря. Зокрема, бомбардувальники та штурмовики знищили два польові склади, два взводні опорні пункти, до двадцяти одиниць техніки та живу силу росіян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ 5 липня знищила дев'ять крилатих ракет, а ударна авіація — два склади з боєприпасами, два взводні опорні пункти та багато техніки.Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ О 4 ранку повітряне командування «Схід» у Дніпропетровській області знищило шість із семи крилатих ракет морського базування типу «Калібр», які випустили з акваторії Чорного моря.А близько о 20:00 повітряне командування «Захід» збило ще три крилаті ракети ворога. Ракети вдалося знищити розрахунками зенітного ракетного підрозділу та переносного зенітно-ракетного комплексу, ще одну крилату ракету ліквідував пілот українського винищувача.Українська ударна авіація продовжує атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках, вражаючи позиції окупантів вогнем з повітря. Зокрема, бомбардувальники та штурмовики знищили два польові склади, два взводні опорні пункти, до двадцяти одиниць техніки та живу силу росіян.

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