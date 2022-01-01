6 липня на Волині: гортаючи календар

6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 6 липня, у світі відзначають Всесвітній день поцілунку , а віряни вшановують пам'ять мучениці Агрипини.

Сьогодні святкує день народження екс-депутат Луцької міської ради Ірина Комлик. Також день народження святкує краєзнавець Петро Троневич. Вітаємо їх з цим святом та бажаємо міцного здоров’я, любові і достатку.

Іменинники 6 липня – чоловіки з іменами Антон, Артем, Герман, Святослав та Аркадій. Зичимо їм успіхів у їхніх справах та життєвих перемог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, календар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 5 липня
05 липень, 23:16
«Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА
05 липень, 23:07
Ракетний удар по Хмельниччині: осколкове поранення отримав чоловік
05 липень, 22:40
На Волині епідеміологи фіксують ріст захворюваності на хворобу Лайма
05 липень, 22:10
Схожі новини
2 липня на Волині: гортаючи календар 2 липня на Волині: гортаючи календар
02 липень, 00:00
28 червня на Волині: гортаючи календар 28 червня на Волині: гортаючи календар
28 червень, 00:00
16 червня на Волині: гортаючи календар 16 червня на Волині: гортаючи календар
16 червень, 00:00
9 червня на Волині: гортаючи календар 9 червня на Волині: гортаючи календар
09 червень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 5 липня
05 липень, 23:16
 0
«Ціллю ударів росіян на Хмельниччині була водонапірна башта», – голова ОВА
05 липень, 23:07
 0
Ракетний удар по Хмельниччині: осколкове поранення отримав чоловік
05 липень, 22:40
 0
На Волині епідеміологи фіксують ріст захворюваності на хворобу Лайма
05 липень, 22:10
 0
Медіа
відео
1/8