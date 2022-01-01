6 липня на Волині: гортаючи календар





Сьогодні святкує день народження екс-депутат Луцької міської ради Ірина Комлик. Також день народження святкує краєзнавець Петро Троневич. Вітаємо їх з цим святом та бажаємо міцного здоров’я, любові і достатку.



Іменинники 6 липня – чоловіки з іменами Антон, Артем, Герман, Святослав та Аркадій. Зичимо їм успіхів у їхніх справах та життєвих перемог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 липня, у світі відзначають Всесвітній день поцілунку , а віряни вшановують пам'ять мучениці Агрипини.Сьогодні святкує день народження екс-депутат Луцької міської ради. Також день народження святкує краєзнавець Петро Троневич. Вітаємо їх з цим святом та бажаємо міцного здоров’я, любові і достатку.Іменинники 6 липня – чоловіки з іменами Антон, Артем, Герман, Святослав та Аркадій. Зичимо їм успіхів у їхніх справах та життєвих перемог.

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