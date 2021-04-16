Скоїв 6 крадіжок: на Волині спіймали серійного злодія

Скоїв 6 крадіжок: на Волині спіймали серійного злодія
На Волині спіймали злодія, який причетний до вчинення шести крадіжок з торгових закладів.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Поліцейські встановили, що з 8 по 19 червня 37-річний житель Луцького району викрав з полиць магазинів у Нововолинську товарів на майже 2 тис. грн.

За фактом крадіжки, вчиненої у умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Слідство триває.

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Теги: Волинь, поліція, злодій
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