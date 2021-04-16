Скоїв 6 крадіжок: на Волині спіймали серійного злодія
Сьогодні, 11:35
На Волині спіймали злодія, який причетний до вчинення шести крадіжок з торгових закладів.
Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Поліцейські встановили, що з 8 по 19 червня 37-річний житель Луцького району викрав з полиць магазинів у Нововолинську товарів на майже 2 тис. грн.
За фактом крадіжки, вчиненої у умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Поліцейські встановили, що з 8 по 19 червня 37-річний житель Луцького району викрав з полиць магазинів у Нововолинську товарів на майже 2 тис. грн.
За фактом крадіжки, вчиненої у умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
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