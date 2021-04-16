Скоїв 6 крадіжок: на Волині спіймали серійного злодія





Про це повідомила пресслужба поліції Волині.



Поліцейські встановили, що з 8 по 19 червня 37-річний житель Луцького району викрав з полиць магазинів у Нововолинську товарів на майже 2 тис. грн.



За фактом крадіжки, вчиненої у умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині спіймали злодія, який причетний до вчинення шести крадіжок з торгових закладів.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Поліцейські встановили, що з 8 по 19 червня 37-річний житель Луцького району викрав з полиць магазинів у Нововолинську товарів на майже 2 тис. грн.За фактом крадіжки, вчиненої у умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.Слідство триває.

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