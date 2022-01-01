Луганщина не окупована на 100%, продовжуються бої з російськими окупантами
Сьогодні, 01:15
Російські окупанти не захопили Луганську область, українські воїни ведуть бої.
Про це сказав голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, - пише "Газета ua".
"Є населений пункт, де йдуть бої, гинуть російські солдати. Це зовсім невелика територія, проте бої досі тривають", – сказав глава адміністрації.
Окупанти зазнали величезних втрат як у техніці, так і особовому складі, розповів Гайдай.
"Про це нам говорять люди, які зараз знаходяться на окупованих територіях. Усі лікарні заповнені тяжко пораненими, трупами", - сказав.
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Про це сказав голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, - пише "Газета ua".
"Є населений пункт, де йдуть бої, гинуть російські солдати. Це зовсім невелика територія, проте бої досі тривають", – сказав глава адміністрації.
Окупанти зазнали величезних втрат як у техніці, так і особовому складі, розповів Гайдай.
"Про це нам говорять люди, які зараз знаходяться на окупованих територіях. Усі лікарні заповнені тяжко пораненими, трупами", - сказав.
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