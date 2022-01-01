Луганщина не окупована на 100%, продовжуються бої з російськими окупантами





Про це сказав голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, - пише



"Є населений пункт, де йдуть бої, гинуть російські солдати. Це зовсім невелика територія, проте бої досі тривають", – сказав глава адміністрації.



Окупанти зазнали величезних втрат як у техніці, так і особовому складі, розповів Гайдай.



"Про це нам говорять люди, які зараз знаходяться на окупованих територіях. Усі лікарні заповнені тяжко пораненими, трупами", - сказав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти не захопили Луганську область, українські воїни ведуть бої.Про це сказав голова обласної військової адміністраціїв ефірі телемарафону, - пише "Газета ua" "Є населений пункт, де йдуть бої, гинуть російські солдати. Це зовсім невелика територія, проте бої досі тривають", – сказав глава адміністрації.Окупанти зазнали величезних втрат як у техніці, так і особовому складі, розповів Гайдай."Про це нам говорять люди, які зараз знаходяться на окупованих територіях. Усі лікарні заповнені тяжко пораненими, трупами", - сказав.

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