Луганщина не окупована на 100%, продовжуються бої з російськими окупантами

Луганщина не окупована на 100%, продовжуються бої з російськими окупантами
Російські окупанти не захопили Луганську область, українські воїни ведуть бої.

Про це сказав голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, - пише "Газета ua".

"Є населений пункт, де йдуть бої, гинуть російські солдати. Це зовсім невелика територія, проте бої досі тривають", – сказав глава адміністрації.

Окупанти зазнали величезних втрат як у техніці, так і особовому складі, розповів Гайдай.

"Про це нам говорять люди, які зараз знаходяться на окупованих територіях. Усі лікарні заповнені тяжко пораненими, трупами", - сказав.

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Теги: Україна, війна, Луганщина
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