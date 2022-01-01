Німецькі благодійники привезли черговий гуманітарний вантаж на Волинь
Сьогодні, 03:46
До Володимира вчергове завітали благодійники з Німеччини, представники міста-партнера Цвікау.
Допомогу на Волинь привезли керівник благодійної асоціації “Партнерство заради України” Карл-Ернст Мюллер, журналіст Крістіан Гезеллман та членкиня благодійної асоціації Елізабет Нютзель, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Під час зустрічі міським головою Ігорем Пальонкою гості обговорили питання подальшої співпраці та допомоги Володимирській громаді. Міський голова Ігор Пальонка подякував німецьким партнерам за постійну підтримку та гуманітарну допомогу, яку вони щоразу привозять для переселенців та наших захисників, зокрема за переданий автомобіль Mercedes-Benz. Цього разу Карл-Ернст привіз в Україну вантаж із консервами та оргтехнікою.
Журналіст Крістіан Гезеллман цікавився життям пересічного мешканця Володимира у час війни, а також тим, як змінилась робота керівників громади, органів місцевого самоврядування під час воєнного стану, як працює бізнес тощо.
Членкиня благодійної асоціації “Партнерство заради України” Елізабет Нютзель, яка вперше приїхала до Володимира, з цікавістю оглянула наше місто, взяла активну участь у зустрічах з міським головою та його першим заступником Ярославом Матвійчуком, і навіть намагалась розмовляти українською.
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Допомогу на Волинь привезли керівник благодійної асоціації “Партнерство заради України” Карл-Ернст Мюллер, журналіст Крістіан Гезеллман та членкиня благодійної асоціації Елізабет Нютзель, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Під час зустрічі міським головою Ігорем Пальонкою гості обговорили питання подальшої співпраці та допомоги Володимирській громаді. Міський голова Ігор Пальонка подякував німецьким партнерам за постійну підтримку та гуманітарну допомогу, яку вони щоразу привозять для переселенців та наших захисників, зокрема за переданий автомобіль Mercedes-Benz. Цього разу Карл-Ернст привіз в Україну вантаж із консервами та оргтехнікою.
Журналіст Крістіан Гезеллман цікавився життям пересічного мешканця Володимира у час війни, а також тим, як змінилась робота керівників громади, органів місцевого самоврядування під час воєнного стану, як працює бізнес тощо.
Членкиня благодійної асоціації “Партнерство заради України” Елізабет Нютзель, яка вперше приїхала до Володимира, з цікавістю оглянула наше місто, взяла активну участь у зустрічах з міським головою та його першим заступником Ярославом Матвійчуком, і навіть намагалась розмовляти українською.
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