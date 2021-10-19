Як відновити вкрадені, втрачені чи пошкоджені номерні знаки

Як відновити вкрадені, втрачені чи пошкоджені номерні знаки
У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, що потрібно робити власникам автомобільнихзнаків для відновлення пошкоджених, втрачених чи викрадених номерних знаків транспортного засобу.

Про це повідомили на сайті відомства.

Для відновлення номерних знаків потрібно звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС і надати:

• паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або:
тимчасове посвідчення громадянина України;
посвідка на постійне проживання;
посвідки на тимчасове проживання;
посвідчення біженця;
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

• ідентифікаційний код власника транспортного засобу;

• свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

• у разі крадіжки – довідку про втрату номерних знаків, видану в відділенні Національної поліції;

• у разі втрати – письмове пояснення обставин втрати документу.

Якщо власником транспортного засобу є юридична особа, надається акт службового розслідування.

Обов’язково надається транспортний засіб для експертного огляду.

Адміністратор сервісного центру МВС після внесення відповідної інформації до бази даних АІС «Номерний знак» проводиться перереєстрація транспортного засобу. Замість утрачених або непридатних для користування номерних знаків на підставі заяви власника або його представника видаються нові свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.

Знайдені номерні знаки після видачі нових вважаються недійсними і здаються до сервісних центрів МВС.

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Теги: авто, Україна, поради, догляд
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