У місті на Волині шукають пари зі «стажем» подружнього життя понад 50 років
Сьогодні, 08:35
У місті Володимир шукають подружні пари, які прожили у шлюбі понад 50 років.
Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Наближається день 1034-ї річниці з часу першої писемної згадки про місто Володимир. З цієї нагоди оргкомітет з підготовки заходів з відзначення річниці просить відгукнутись сімейні пари, які проживають на території Володимир-Волинської міської територіальної громади і які у 2022 році відзначають ювілейну дату подружнього життя – 50, 55, 60, 65 та 70 років разом.
Тож до 18 липня у міській раді чекають на дзвінки за номером телефону: 2-36-28 (управління з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимирської міської ради).
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Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Наближається день 1034-ї річниці з часу першої писемної згадки про місто Володимир. З цієї нагоди оргкомітет з підготовки заходів з відзначення річниці просить відгукнутись сімейні пари, які проживають на території Володимир-Волинської міської територіальної громади і які у 2022 році відзначають ювілейну дату подружнього життя – 50, 55, 60, 65 та 70 років разом.
Тож до 18 липня у міській раді чекають на дзвінки за номером телефону: 2-36-28 (управління з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимирської міської ради).
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