Військовий експерт розповів, яку техніку потребує ЗСУ для контрнаступу





Як тільки в Україну приїде важке озброєння, вся перевага у живій силі ворога нівелюється. Про це



За його словами, основу будь-якого бою складає вогневе ураження противника. А основою вогневого ураження є важке озброєння.



Якщо у нас буде достатня кількість артилерії, тоді проблема знищення противника буде вирішуватися швидко та ефективно,

– наголосив Жданов.



Що потрібно для контрнаступу

Утім для нас важливо не лише успішно відбивати атаки агресора, а й просуватися вглиб й відвоювати свої території. Для контрнаступу лише артилерії недостатньо. Потрібна ще й авіація.



Але насамперед, окрім артилерії, потрібні танки і бойові броньовані машини. Без броні наступати фактично неможливо. Для піхоти треба прикриття, яким вона користуватиметься під час наступу,

– пояснив фахівець.



Нагадаємо, що на Півдні України українські війська переходять у контрнаступ. Натомість російські окупанти продовжують посилювати свою оборону у Херсонській та Запорізькій областях.

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