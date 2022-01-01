Військовий експерт розповів, яку техніку потребує ЗСУ для контрнаступу
Сьогодні, 07:33
Українські оборонці тримають оборону попри те, що росіяни щодня намагаються штурмувати наші позиції. Однак у ворога є значна перевага у живій силі, але для масштабного контрнаступу потрібно декілька передумов.
Як тільки в Україну приїде важке озброєння, вся перевага у живій силі ворога нівелюється. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
За його словами, основу будь-якого бою складає вогневе ураження противника. А основою вогневого ураження є важке озброєння.
Якщо у нас буде достатня кількість артилерії, тоді проблема знищення противника буде вирішуватися швидко та ефективно,
– наголосив Жданов.
Що потрібно для контрнаступу
Утім для нас важливо не лише успішно відбивати атаки агресора, а й просуватися вглиб й відвоювати свої території. Для контрнаступу лише артилерії недостатньо. Потрібна ще й авіація.
Але насамперед, окрім артилерії, потрібні танки і бойові броньовані машини. Без броні наступати фактично неможливо. Для піхоти треба прикриття, яким вона користуватиметься під час наступу,
– пояснив фахівець.
Нагадаємо, що на Півдні України українські війська переходять у контрнаступ. Натомість російські окупанти продовжують посилювати свою оборону у Херсонській та Запорізькій областях.
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Як тільки в Україну приїде важке озброєння, вся перевага у живій силі ворога нівелюється. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
За його словами, основу будь-якого бою складає вогневе ураження противника. А основою вогневого ураження є важке озброєння.
Якщо у нас буде достатня кількість артилерії, тоді проблема знищення противника буде вирішуватися швидко та ефективно,
– наголосив Жданов.
Що потрібно для контрнаступу
Утім для нас важливо не лише успішно відбивати атаки агресора, а й просуватися вглиб й відвоювати свої території. Для контрнаступу лише артилерії недостатньо. Потрібна ще й авіація.
Але насамперед, окрім артилерії, потрібні танки і бойові броньовані машини. Без броні наступати фактично неможливо. Для піхоти треба прикриття, яким вона користуватиметься під час наступу,
– пояснив фахівець.
Нагадаємо, що на Півдні України українські війська переходять у контрнаступ. Натомість російські окупанти продовжують посилювати свою оборону у Херсонській та Запорізькій областях.
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