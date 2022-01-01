Військовий експерт розповів, яку техніку потребує ЗСУ для контрнаступу

Військовий експерт розповів, яку техніку потребує ЗСУ для контрнаступу
Українські оборонці тримають оборону попри те, що росіяни щодня намагаються штурмувати наші позиції. Однак у ворога є значна перевага у живій силі, але для масштабного контрнаступу потрібно декілька передумов.

Як тільки в Україну приїде важке озброєння, вся перевага у живій силі ворога нівелюється. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, основу будь-якого бою складає вогневе ураження противника. А основою вогневого ураження є важке озброєння.

Якщо у нас буде достатня кількість артилерії, тоді проблема знищення противника буде вирішуватися швидко та ефективно,
– наголосив Жданов.

Що потрібно для контрнаступу
Утім для нас важливо не лише успішно відбивати атаки агресора, а й просуватися вглиб й відвоювати свої території. Для контрнаступу лише артилерії недостатньо. Потрібна ще й авіація.

Але насамперед, окрім артилерії, потрібні танки і бойові броньовані машини. Без броні наступати фактично неможливо. Для піхоти треба прикриття, яким вона користуватиметься під час наступу,
– пояснив фахівець.

Нагадаємо, що на Півдні України українські війська переходять у контрнаступ. Натомість російські окупанти продовжують посилювати свою оборону у Херсонській та Запорізькій областях.

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Теги: Україна, війна, наступ
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