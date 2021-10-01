Волинські скрипальки перемогли на міжнародному конкурсі

Волинські скрипальки перемогли на міжнародному конкурсі
Юні скрипальки з Волині вдало виступили на міжнародному фестивалі-конкурсі "Україна і світ".

Дійство відбувалося у два тури, - йдеться на сторінці Ківерцівської дитячої музичної школи.

Вихованці музичної школи здобули два перших місця.

Так, тріумфували на конкурсі Злата Гут та Соломія Косинець завоювали дві перших пермії в номінації "Інструментальне мистецтво".
Волинські скрипальки перемогли на міжнародному конкурсі
Волинські скрипальки перемогли на міжнародному конкурсі


Злата Гут виступала у віковій категорії 5-7 років, а Соломія Косинець у віковій категорії 11-13 років. Підготувала юних скрипальок викладач Лариса Валігура.

Викладачка отримала подяку за вагомий внесок у розвиток та збереження національної культури і мистецтва, за педагогічний талант, професіоналізм, цілеспрямованість, та ефективні методи викладання, які сприяють розвитку творчого потенціалу талановитих дітей і молоді.
Волинські скрипальки перемогли на міжнародному конкурсі

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Теги: Україна, конкурс, Волинь, Ківерці
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