Волинські скрипальки перемогли на міжнародному конкурсі
Сьогодні, 05:27
Юні скрипальки з Волині вдало виступили на міжнародному фестивалі-конкурсі "Україна і світ".
Дійство відбувалося у два тури, - йдеться на сторінці Ківерцівської дитячої музичної школи.
Вихованці музичної школи здобули два перших місця.
Так, тріумфували на конкурсі Злата Гут та Соломія Косинець завоювали дві перших пермії в номінації "Інструментальне мистецтво".
Злата Гут виступала у віковій категорії 5-7 років, а Соломія Косинець у віковій категорії 11-13 років. Підготувала юних скрипальок викладач Лариса Валігура.
Викладачка отримала подяку за вагомий внесок у розвиток та збереження національної культури і мистецтва, за педагогічний талант, професіоналізм, цілеспрямованість, та ефективні методи викладання, які сприяють розвитку творчого потенціалу талановитих дітей і молоді.
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Дійство відбувалося у два тури, - йдеться на сторінці Ківерцівської дитячої музичної школи.
Вихованці музичної школи здобули два перших місця.
Так, тріумфували на конкурсі Злата Гут та Соломія Косинець завоювали дві перших пермії в номінації "Інструментальне мистецтво".
Злата Гут виступала у віковій категорії 5-7 років, а Соломія Косинець у віковій категорії 11-13 років. Підготувала юних скрипальок викладач Лариса Валігура.
Викладачка отримала подяку за вагомий внесок у розвиток та збереження національної культури і мистецтва, за педагогічний талант, професіоналізм, цілеспрямованість, та ефективні методи викладання, які сприяють розвитку творчого потенціалу талановитих дітей і молоді.
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