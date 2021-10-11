У центрі Луцька оновлюють патріотичний стінопис із тризубом. ВІДЕО

Андрій Присяжнюк оновлює патріотичний мурал із зображенням герба, який створив у 2015 році.



Як розповів



Зі слів лучанина, погодження на творчий вигляд фасаду п'ятиповерхового будинку автор отримав від міської ради. Частину коштів на проєкт, зі слів вуличного художника, вдалося залучити з міського бюджету, решта коштів – фінансова ініціатива посередника із Києва.



"Після реставрації люди, які це робили, втрутилися у роботу і деякі елементи поправили на свій розсуд, що псувало авторство роботи. Минулого року я мав цю роботу перемалювати, але оскільки не склалося щось по риштуванню, то це перенеслося на зараз", – говорить художник.



Попри те, що реставрація малюнка розпочалася тиждень тому, процес пригальмовують невідповідні риштування і обмеження, зазначив Андрій Присяжнюк, зумовлені комендантською годиною.



Перед початком роботи лучанин зробив за допомогою проектора розмітку, за якою розпочав роботу над оновленням муралу. Усю роботу стріт-артист виконує самотужки.



Митець має колекцію авторських зображень герба. Один тризуб не перший рік прикрашає фасад будинку, інші його ілюстрації надруковані на лімітованій серії плакатів.



Суспільне поспілкувалося з лучанами та гостями міста, які поділилися враженнями щодо роботи над оновленням патріотичного муралу.





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