Курс валют у Луцьку 7 липня





Євро купують за 35,90, а продають за 37,20.



Щодо польського злотого, то його продають за 7,05, а купують за 7,65.



Нагадаємо, державний



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 липня готівковий курс долара за даними Мінфіну становить 35,00. Тоді як продають валюту в банках за 35,50 гривні за долар.Євро купують за 35,90, а продають за 37,20.Щодо польського злотого, то його продають за 7,05, а купують за 7,65.Нагадаємо, державний ПриватБанк з 6 липня встановив ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.

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