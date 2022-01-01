Курс валют у Луцьку 7 липня

Курс валют у Луцьку 7 липня
7 липня готівковий курс долара за даними Мінфіну становить 35,00. Тоді як продають валюту в банках за 35,50 гривні за долар.

Євро купують за 35,90, а продають за 37,20.

Щодо польського злотого, то його продають за 7,05, а купують за 7,65.

Нагадаємо, державний ПриватБанк з 6 липня встановив ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.

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Теги: курс валют, Луцьк
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