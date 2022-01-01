Окупанти на Луганщині чоловікам замість зарплат вручають повістки





Про це повідомив голова Луганської ОВА



Росіянам все ж не вдається вийти на межу Луганської області І щоб завершити виконання хоча б якогось завдання окупанти проводять "ротацію", примусово залучаючи місцевих до своїх військ.



Таким чином, за рахунок сєвєродончан і лисичан намагаються подолати спротив українських бійців.



"Проводять ротацію, залучаючи місцевих. Як це відбувається? Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає "нова батьківщина", - розповів він.



Гайдай зазначив, що очікується чергове підсилення з боку військ загарбників.



"Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна і дозволено стирати із лиця землі великі міста – щось виходить. Але захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута росіянам не вдається вже третій місяць", - додав Гайдай.



За його словами, окупанти контролюють лише ті ділянки, з яких ми відійшли на нові оборонні позиції. Допоки тримали Лисичанськ, жодним метром цієї дороги ворог не володів. Для них це чергова "Великая битва".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російсько-окупаційні війська накопичують сили серед місцевих у тимчасово захоплених українських містах Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області.Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Росіянам все ж не вдається вийти на межу Луганської області І щоб завершити виконання хоча б якогось завдання окупанти проводять "ротацію", примусово залучаючи місцевих до своїх військ.Таким чином, за рахунок сєвєродончан і лисичан намагаються подолати спротив українських бійців."Проводять ротацію, залучаючи місцевих. Як це відбувається? Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає "нова батьківщина", - розповів він.Гайдай зазначив, що очікується чергове підсилення з боку військ загарбників."Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна і дозволено стирати із лиця землі великі міста – щось виходить. Але захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута росіянам не вдається вже третій місяць", - додав Гайдай.За його словами, окупанти контролюють лише ті ділянки, з яких ми відійшли на нові оборонні позиції. Допоки тримали Лисичанськ, жодним метром цієї дороги ворог не володів. Для них це чергова "Великая битва".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію