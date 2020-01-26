Лучанка просить допомогти врятувати свого онкохворого сина: потрібно щонайменше 240 тисяч гривень

Лучанка просить допомогти врятувати свого онкохворого сина: потрібно щонайменше 240 тисяч гривень
Протягом року лучанка Оксана Мартинюк бореться за життя свого онкохворого сина. Наразі йому потрібно пройти апаратне опромінення, яке коштує 150 тисяч гривень та аналіз на генетичні мутації.

Про це жінка написала на своїй сторінці у Фейсбук.

"Розумію що і ситуація в країні не проста,і для багатьох це складно. Ми наразі в Києві. Так як ситуація не проста, потрібно пройти опромінення на апараті який як найменше буде травмувати здорові тканини. Це все платно. В межах +- 150 000.
Лучанка просить допомогти врятувати свого онкохворого сина: потрібно щонайменше 240 тисяч гривень

І нам потрібно зробити ще аналіз на генетичні мутації,для підбору ще терапії крім хімії. Аналіз теж буде коштувати в межах 90 000. На даний момент ми уже на етапі лікування, опромінення", - написала жінка.

Вона звертається за допомогою до усіх небайдужих, хто має змогу підтримати.

Реквізити для допомоги:

5168752011566067

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Лучанка просить допомогти врятувати свого онкохворого сина: потрібно щонайменше 240 тисяч гривень
Лучанка просить допомогти врятувати свого онкохворого сина: потрібно щонайменше 240 тисяч гривень
Лучанка просить допомогти врятувати свого онкохворого сина: потрібно щонайменше 240 тисяч гривень
Лучанка просить допомогти врятувати свого онкохворого сина: потрібно щонайменше 240 тисяч гривень
Лучанка просить допомогти врятувати свого онкохворого сина: потрібно щонайменше 240 тисяч гривень
Лучанка просить допомогти врятувати свого онкохворого сина: потрібно щонайменше 240 тисяч гривень

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Теги: допомога, онкологія, Луцьк
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