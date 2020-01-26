Лучанка просить допомогти врятувати свого онкохворого сина: потрібно щонайменше 240 тисяч гривень
Сьогодні, 09:28
Протягом року лучанка Оксана Мартинюк бореться за життя свого онкохворого сина. Наразі йому потрібно пройти апаратне опромінення, яке коштує 150 тисяч гривень та аналіз на генетичні мутації.
Про це жінка написала на своїй сторінці у Фейсбук.
"Розумію що і ситуація в країні не проста,і для багатьох це складно. Ми наразі в Києві. Так як ситуація не проста, потрібно пройти опромінення на апараті який як найменше буде травмувати здорові тканини. Це все платно. В межах +- 150 000.
І нам потрібно зробити ще аналіз на генетичні мутації,для підбору ще терапії крім хімії. Аналіз теж буде коштувати в межах 90 000. На даний момент ми уже на етапі лікування, опромінення", - написала жінка.
Вона звертається за допомогою до усіх небайдужих, хто має змогу підтримати.
Реквізити для допомоги:
5168752011566067
4149499111182836
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Про це жінка написала на своїй сторінці у Фейсбук.
"Розумію що і ситуація в країні не проста,і для багатьох це складно. Ми наразі в Києві. Так як ситуація не проста, потрібно пройти опромінення на апараті який як найменше буде травмувати здорові тканини. Це все платно. В межах +- 150 000.
І нам потрібно зробити ще аналіз на генетичні мутації,для підбору ще терапії крім хімії. Аналіз теж буде коштувати в межах 90 000. На даний момент ми уже на етапі лікування, опромінення", - написала жінка.
Вона звертається за допомогою до усіх небайдужих, хто має змогу підтримати.
Реквізити для допомоги:
5168752011566067
4149499111182836
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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