Росіяни випустили ракети по Одещині та Зміїному
Сьогодні, 09:55
На світанку 7 липня російські загарбники завдали ракетних ударів по Одеській області та острову Зміїний.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.
"Одещина. На світанні двома ракетами ворог атакував один з районів області. Вражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна", - написав він.
За попередніми даними, жертв немає.
Також двома ракетами окупанти суттєво пошкодили причал о. Зміїного.
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Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.
"Одещина. На світанні двома ракетами ворог атакував один з районів області. Вражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна", - написав він.
За попередніми даними, жертв немає.
Також двома ракетами окупанти суттєво пошкодили причал о. Зміїного.
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