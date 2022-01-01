Росіяни випустили ракети по Одещині та Зміїному





Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.



"Одещина. На світанні двома ракетами ворог атакував один з районів області. Вражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна", - написав він.



За попередніми даними, жертв немає.



Також двома ракетами окупанти суттєво пошкодили причал о. Зміїного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На світанку 7 липня російські загарбники завдали ракетних ударів по Одеській області та острову Зміїний.Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації"Одещина. На світанні двома ракетами ворог атакував один з районів області. Вражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна", - написав він.За попередніми даними, жертв немає.Також двома ракетами окупанти суттєво пошкодили причал о. Зміїного.

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