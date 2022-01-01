Росіяни випустили ракети по Одещині та Зміїному

Росіяни випустили ракети по Одещині та Зміїному
На світанку 7 липня російські загарбники завдали ракетних ударів по Одеській області та острову Зміїний.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

"Одещина. На світанні двома ракетами ворог атакував один з районів області. Вражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна", - написав він.

За попередніми даними, жертв немає.

Також двома ракетами окупанти суттєво пошкодили причал о. Зміїного.

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Теги: ракети, Зміїний, Росія, Одещина
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