Два об'єкти на Волині, які постраждали внаслідок війни з РФ, включили до плану оперативної відбудови
Сьогодні, 10:25
Офіс Президента розробив Fast Recovery план оперативної відбудови соціальної інфраструктури України. На Волині відбудують два таких об'єкти.
Про це на своїй Facebook-сторінці зазначив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Fast Recovery – проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури. Це те, що потрібно робити негайно – прямо зараз, зазначає Тимошенко. Загальний бюджет Fast recovery становить - майже $17,4 млрд.
Два приватні будинки на Волині є частково пошкодженими, внаслідок збройної агресії РФ, тому входять до такого проєкту і будуть відновлені.
Загалом на деокупованих територіях в Україні потрібно відновити майже 40 тисяч об’єктів: майже 400 шкіл та 300 садочків, 300 лікарень, а також об’єкти ЖКГ (водопостачання, газопостачання, теплопостачання та електропостачання). Усі інші об’єкти – багатоповерхівки та приватні будинки.
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Про це на своїй Facebook-сторінці зазначив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Fast Recovery – проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури. Це те, що потрібно робити негайно – прямо зараз, зазначає Тимошенко. Загальний бюджет Fast recovery становить - майже $17,4 млрд.
Два приватні будинки на Волині є частково пошкодженими, внаслідок збройної агресії РФ, тому входять до такого проєкту і будуть відновлені.
Загалом на деокупованих територіях в Україні потрібно відновити майже 40 тисяч об’єктів: майже 400 шкіл та 300 садочків, 300 лікарень, а також об’єкти ЖКГ (водопостачання, газопостачання, теплопостачання та електропостачання). Усі інші об’єкти – багатоповерхівки та приватні будинки.
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