Відкрили збір коштів на авто для волинської бригади
Сьогодні, 10:44
Для військових 14 ОМБр збирають кошти на авто Volkswagen T5 для виконання бойових завдань на Сході.
Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив власник мережі спортклубів «Рlaza» Василь Петрищак.
За його словами, необхідно зібрати 95 тисяч гривень.
Звіт усіх коштів, які будуть надходити на карту, буде на сторінці у фейсбук.
Реквізити для допомоги:
ПриватБанк:
4149 4998 0126 9257 Петрищакк В.В.
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Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив власник мережі спортклубів «Рlaza» Василь Петрищак.
За його словами, необхідно зібрати 95 тисяч гривень.
Звіт усіх коштів, які будуть надходити на карту, буде на сторінці у фейсбук.
Реквізити для допомоги:
ПриватБанк:
4149 4998 0126 9257 Петрищакк В.В.
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