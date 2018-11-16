Відкрили збір коштів на авто для волинської бригади

Відкрили збір коштів на авто для волинської бригади
Для військових 14 ОМБр збирають кошти на авто Volkswagen T5 для виконання бойових завдань на Сході.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив власник мережі спортклубів «Рlaza» Василь Петрищак.

За його словами, необхідно зібрати 95 тисяч гривень.

Звіт усіх коштів, які будуть надходити на карту, буде на сторінці у фейсбук.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк:

4149 4998 0126 9257 Петрищакк В.В.

Відкрили збір коштів на авто для волинської бригади

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Теги: збір коштів, автомобіль, 14 ОМБр
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