Відкрили збір коштів на авто для волинської бригади





Про це на своїй Василь Петрищак.



За його словами, необхідно зібрати 95 тисяч гривень.



Звіт усіх коштів, які будуть надходити на карту, буде на сторінці у



Реквізити для допомоги:



ПриватБанк:



4149 4998 0126 9257 Петрищакк В.В.





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