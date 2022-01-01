За незалежність України загинув Герой з Волині Олег Поліщук

Олег Поліщук.



Про це Ігор Пальонка.



50-річний головний сержант був призваний до лав ЗСУ з першого дня повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Понад 4 місяці володимирчанин мужньо обороняв рідну землю від ворога, а 4 липня його життя обірвав ракетний удар, який накрив місце, де виконував бойове завдання Олег Поліщук.



У чоловіка залишилась мати, дружина та 16-річний син.



"Щирі співчуття рідним та близьким загиблого, а полеглому воїну - вічна пам'ять та слава! Прощання з Олегом Поліщуком відбудеться завтра, 8 липня. Про точний час та місце буде повідомлено додатково", - наголосив Ігор Пальонка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою за Україну, на жаль, загинув волинянинПро це повідомив голова Володимир-Волинської громади50-річний головний сержант був призваний до лав ЗСУ з першого дня повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Понад 4 місяці володимирчанин мужньо обороняв рідну землю від ворога, а 4 липня його життя обірвав ракетний удар, який накрив місце, де виконував бойове завдання Олег Поліщук.У чоловіка залишилась мати, дружина та 16-річний син."Щирі співчуття рідним та близьким загиблого, а полеглому воїну - вічна пам'ять та слава! Прощання з Олегом Поліщуком відбудеться завтра, 8 липня. Про точний час та місце буде повідомлено додатково", - наголосив Ігор Пальонка.

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