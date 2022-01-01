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За незалежність України загинув Герой з Волині Олег Поліщук

За незалежність України загинув Герой з Волині Олег Поліщук
У бою за Україну, на жаль, загинув волинянин Олег Поліщук.

Про це повідомив голова Володимир-Волинської громади Ігор Пальонка.

50-річний головний сержант був призваний до лав ЗСУ з першого дня повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Понад 4 місяці володимирчанин мужньо обороняв рідну землю від ворога, а 4 липня його життя обірвав ракетний удар, який накрив місце, де виконував бойове завдання Олег Поліщук.

У чоловіка залишилась мати, дружина та 16-річний син.

"Щирі співчуття рідним та близьким загиблого, а полеглому воїну - вічна пам'ять та слава! Прощання з Олегом Поліщуком відбудеться завтра, 8 липня. Про точний час та місце буде повідомлено додатково", - наголосив Ігор Пальонка.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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