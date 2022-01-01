Борис Джонсон погодився піти у відставку, але з умовою, – BBC

Борис Джонсон погодився піти у відставку, але з умовою, – BBC
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон погодився піти у відставку. Однак він хоче залишитися на своїй посаді до тих пір, поки восени не буде обраний новий лідер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Він каже, що хоче, щоб новий лідер Торі був призначений до партійної конференції. Він хоче залишитися на посаді прем'єр-міністра до цього часу", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що минулого тижня в Британії розгорівся скандал, коли стало відомо, що заступник головного організатора правлячої Консервативної партії в Палаті громад Кріс Пінчер влаштував п'яний дебош в елітному лондонському клубі для консерваторів "Карлтон" на Пікаділлі.

Його звинуватили в сексуальних домаганнях щодо двох чоловіків. Пізніше з'ясувалося, що це не перший раз, коли пінчера звинувачували в таких речах, і в 2019 році щодо його проводилося розслідування, однак, попри це, Джонсон призначив його на посаду в лютому 2022 року. Після Пінчер подав у відставку.

Скандал спровокував хвилю відставок. Зокрема, уряд покинули 54 міністри.

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Теги: Борис, Джонсон, відставка, Великобританія
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