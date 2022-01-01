Борис Джонсон погодився піти у відставку, але з умовою, – BBC

Борис Джонсон погодився піти у відставку. Однак він хоче залишитися на своїй посаді до тих пір, поки восени не буде обраний новий лідер.



Про це повідомляє



"Він каже, що хоче, щоб новий лідер Торі був призначений до партійної конференції. Він хоче залишитися на посаді прем'єр-міністра до цього часу", - йдеться в повідомленні.



Зазначимо, що минулого тижня в Британії розгорівся скандал, коли стало відомо, що заступник головного організатора правлячої Консервативної партії в Палаті громад Кріс Пінчер влаштував п'яний дебош в елітному лондонському клубі для консерваторів "Карлтон" на Пікаділлі.



Його звинуватили в сексуальних домаганнях щодо двох чоловіків. Пізніше з'ясувалося, що це не перший раз, коли пінчера звинувачували в таких речах, і в 2019 році щодо його проводилося розслідування, однак, попри це, Джонсон призначив його на посаду в лютому 2022 року. Після Пінчер подав у відставку.



Скандал спровокував хвилю відставок. Зокрема, уряд покинули 54 міністри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Великобританіїпогодився піти у відставку. Однак він хоче залишитися на своїй посаді до тих пір, поки восени не буде обраний новий лідер.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC."Він каже, що хоче, щоб новий лідер Торі був призначений до партійної конференції. Він хоче залишитися на посаді прем'єр-міністра до цього часу", - йдеться в повідомленні.Зазначимо, що минулого тижня в Британії розгорівся скандал, коли стало відомо, що заступник головного організатора правлячої Консервативної партії в Палаті громадвлаштував п'яний дебош в елітному лондонському клубі для консерваторів "Карлтон" на Пікаділлі.Його звинуватили в сексуальних домаганнях щодо двох чоловіків. Пізніше з'ясувалося, що це не перший раз, коли пінчера звинувачували в таких речах, і в 2019 році щодо його проводилося розслідування, однак, попри це, Джонсон призначив його на посаду в лютому 2022 року. Після Пінчер подав у відставку.Скандал спровокував хвилю відставок. Зокрема, уряд покинули 54 міністри.

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