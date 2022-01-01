Ремонт газових мереж у віртуальній реальності: на базі «Волиньгазу» відкрили освітній простір

«Волиньгаз» активно впроваджує сучасні технології, завдяки яким виводить роботу газових мереж на європейський рівень. Відповідно з’явилася необхідність професійного зростання працівників і в Луцьку на базі «Волиньгазу» для їхнього навчання відкрили дев’ятий в Україні Освітній простір Регіональної газової компанії.Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».У компанії «Волиньгаз», яка працює під брендом РГК, за останні три роки активно впроваджують сучасні європейські технології. Модернізують газові мережі, встановлюють газове обладнання виробництва RGC Production, проводять водневі випробування на навчально-тренувальному полігоні в м. Рожище, запроваджують інновації та вдосконалюють онлайн-сервіси для комунікації з клієнтами.Тому з’явилася необхідність професійно вдосконалюватись і на базі АТ «Волиньгаз» відкрили дев’ятий в Україні інноваційний РГК Освітній простір. У ньому навчатимуться працівники робітничого напрямку, підвищуватимуть кваліфікацію фахівці аварійно-диспетчерської служби та інженерно-технічні, слюсарі газового господарства, працівники, які безпосередньо обслуговують внутрішньобудинкові газові мережі. А також студенти, школярі та навіть клієнти компанії. В Освітньому просторі «Волиньгазу» поєднано навчальні технології, газове обладнання та продуманий дизайн. Щомісяця навчання проходитимуть близько 120 осіб.«Відкриття Освітнього простору – це черговий етап реалізації комплексної програми «Волиньгазу» з розвитку клієнтського сервісу. Головна мета цього освітнього центру - створити новітній простір для підвищення кваліфікації газовиків і таким чином покращити якість надання послуг клієнтам», – каже голова правління АТ «Волиньгаз»Нині газова галузь України особливо потребує спеціалістів високого класу, тож, ідея таких навчальних центрів отримала підтримку в усіх 20-газорозподільних компаніях і задум взялися втілювати в життя.«Освітній простір на Волині - дев’ятий в Україні, а цьогоріч став третім відкритим на теренах держави. Ми зараз розвиваємо дві компетенції: hard skills і soft skills. Hard skills - це те що ви бачите в практичному класі, газове обладнання, робота з газовим обладнанням і все що з цим зв’язане. Soft skills - це те, що треба для управління людьми і роботи з клієнтами». – розповів керівник департаменту управління персоналу РГКСучасний підхід до навчального простору дозволяє проводити водночас теоретичні та практичні навчання. Освітній простір розділений на дві окремі зони. Зона теорії розрахована на комфортне розміщення 30 слухачів. Великий сенсорний монітор, зручні крісла, облаштована зона відпочинку, просторе приміщення та продуманий дизайн сприяють легкому засвоєнню знань.У практичному залі представлено понад 200 одиниць газового обладнання. Всі вони є діючі, що особливо актуально. Адже тут можуть проходити виробничу практику студенти профільних навчальних закладів, підвищуватимуть кваліфікацію зварники, які працюють на підприємствах Волині, і звичайно ж газовики. Устаткування простору постійно оновлюватиметься, що дозволить фахівцям газової сфери йти в ногу з часом.«На навчальних стендах представлені реальні елементи газорозподільчої системи та зразки сучасних інструментів для її обслуговування. Серед них є обладнання українського виробництва RGС Production , а також світових брендів, адаптованих до українських газорозподільних мереж, - розповідає начальниця навчального центру Освітній простір. - Завдяки тому, що навчання проводитимуть сертифіковані тренери на реальному устаткуванні, яким газовики користуються в своїй щоденній роботі, удосконалюватися будуть саме практичні навички фахівців «Волиньгазу».В Освітньому просторі застосувують VR-технології, за допомогою яких можна пройти процес збирання та розбирання газорегулювального пункту. Якщо фахівець зробив щось не так, йому доведеться повторно складати екзамен. Тобто, у віртуальній реальності працівник виконує реальну роботу. Так підвищують професійний рівень фахівців, щоб вони могли якісно обслуговувати техніку, економити кошти волинських споживачів.Тренери розробили курс навчання і для найменших відвідувачів – школярів. На практиці їх ознайомлюватимуть, як правильно користуватися газовими приладами, а також правилам використання газу навчатимуть і юридичних споживачів. А волинські газовики почнуть свої навчання вже з 11 липня.Регіональна газова компанія (РГК) - технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Проєктні центри РГК, виробничі потужності і логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.Сучасні центри навчання та розвитку Регіональної газової компанії працюють у Вінниці, Івано-Франківську, Запоріжжі, Хмельницькому, Рівному, Харкові, Чернігові та Дніпрі.АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК на території області. Надає послугу з розподілу газу понад 250 тис побутовим споживачам і кільком тисячам підприємств та організацій різних форм власності.