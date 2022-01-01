На Волині неповнолітній мопедист влетів в Audi: його госпіталізували





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



За кермом Audi перебував 26-річний житель Камінь-Каширського району.



Внаслідок ДТП неповнолітній мопедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Камінь-Каширської центральної районної лікарні. Транспортні засоби поліцейські вилучили.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 6 липня, на автодорозі у селі Бронниця Камінь-Каширського району 16-річний місцевий житель, керуючи мопедом Viper Active, зіткнувся з легковиком Audi A6.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.За кермом Audi перебував 26-річний житель Камінь-Каширського району.Внаслідок ДТП неповнолітній мопедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Камінь-Каширської центральної районної лікарні. Транспортні засоби поліцейські вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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