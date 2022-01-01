На Волині неповнолітній мопедист влетів в Audi: його госпіталізували

На Волині неповнолітній мопедист влетів в Audi: його госпіталізували
Учора, 6 липня, на автодорозі у селі Бронниця Камінь-Каширського району 16-річний місцевий житель, керуючи мопедом Viper Active, зіткнувся з легковиком Audi A6.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

За кермом Audi перебував 26-річний житель Камінь-Каширського району.

Внаслідок ДТП неповнолітній мопедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Камінь-Каширської центральної районної лікарні. Транспортні засоби поліцейські вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

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Теги: ДТП, Волинь
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