У Луцьку затримали нетверезого водія. ФОТО
Сьогодні, 12:18
На одній із вулиць Луцька сьогодні, 7 липня, о 6-ій ранку патрульні зупинили автомобіль Chevrolet Lacetti.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з керманичем поліцейські виявили ознаки алкогольного сп‘яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Alkotest Drager. Результат – 0,80 проміле, що перевищує допустиму норму у 4 рази.
На громадянина склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з керманичем поліцейські виявили ознаки алкогольного сп‘яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Alkotest Drager. Результат – 0,80 проміле, що перевищує допустиму норму у 4 рази.
На громадянина склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.
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