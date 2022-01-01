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У будинку дитини в Луцьку облаштовують укриття. ФОТО

У будинку дитини в Луцьку облаштовують укриття. ФОТО
У Волинському обласному будинку дитини облаштовують укриття, аби діти могли перебувати в закладі та під час повітряних тривог.

Про це Суспільному телефоном розповіла тимчасова виконувачка обов'язків директора обласного будинку дитини Тетяна Віговська.

Нині в укритті вже облаштували два виходи, розчистили підвал та розпочали будівельні роботи. Матеріали – пісок, цеглу, цемент – привезли благодійники. Частину власних коштів, котрі вдалося зекономити, заклад залучив на потреби укриття. Точну суму Тетяна Віговська не назвала.

Допомогають ремонтувати укриття спеціалісти з Камінь-Каширського вищого профучилища. "Це чотири майстри виробничого навчання, два маляри-штукатури, зварювальник і майстер-плиточник", – зазначила очільниця закладу.

Площа укриття, де перебуватимуть орієнтовно 30 дітей, становить 47,6 кв метрів. Ще одне додаткове приміщення на 65 кв метрів облаштують на випадок, якщо у закладі перебуватиме більше дітей, – каже керівниця сиротинця.

"Перед подіями 2014 року в нашому будинку дитини було 15-16 дітей. Як тільки почалися військові дії, різко стрибнула кількість вихованців: до 45-50. Я підозрюю, що така ж ситуація може бути і зараз: на цей випадок готуємо більше приміщення", – говорить Тетяна Віговська.
У будинку дитини в Луцьку облаштовують укриття. ФОТО

Зі слів керівниці сиротинцем, заклад, як і всі інші освітні установи, виявився не готовим до військових дій, тож під час перших повітряних тривог вихованців приводили до підвального приміщення, яке було не пристосоване як укриття до тривалого перебування.

Технічне облаштування, яке потребує укриття – каналізація, вентиляція, утеплення, обігрівачі та резервний генератор – розпочнуть згодом за наявності фінансування. З цим питанням Волинський обласний будинок дитини звернувся до обласної ради.
У будинку дитини в Луцьку облаштовують укриття. ФОТО

До початку повномасштабної війни тут опікувалися 30-35 вихованцями віком від півтора місяця до чотирьох років. Частину дітей забрали їхні батьки та опікуни, решту евакуювали до Польщі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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